Pattinaggio a rotelle velocità | Giulia Lollobrigida positiva ad un controllo antidoping

Pattinaggio a rotelle velocità - Europei 2018 : Italia poker d’ORO nella prima giornata di gare in strada : Dopo la giornata di break, i Campionati Europei di Pattinaggio a rotelle velocità categorie Allievi, Junior e Senior di Ostenda (Belgio) sono andati in scena in strada per il primo giorno di gare. Anche quest’oggi è proseguito il duello Italia-Spagna. nella 200m sprint (time trial) le azzurrine categoria Allievi hanno portato a casa due medaglie: l’argento con Asia Libralesso e il bronzo con Gaia Lissandron. L’oro è andato alla ...

Pattinaggio a rotelle velocità - Europei 2018 : l’Italia chiude con numeri eccellenti sulla pista : Una Nazionale italiana da urlo quella che si è esibita nella tre giorni dedicata alle gare in pista nei Campionati Europei, categorie Allievi, Junior e Senior a Ostenda, in Belgio, di Pattinaggio a rotelle di velocità. numeri impressionati che portano a 44 medaglie di cui: 16 ori, 18 argenti e 10 di bronzi. Domani giornata di riposo e poi si ritorna a competere su strada martedì 21 agosto. Nella 1.000m Sprint, categoria Allievi donne, alle ...

Pattinaggio a rotelle velocità - Europei 2018 : pioggia di medaglie per l’Italia. Francesca Lollobrigida sugli scudi : Tante medaglie per l’Italia in queste prime due giornate dei Campionati Europei categorie Allievi, Junior e Senior a Ostenda, in Belgio. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Massimiliano Presti hanno messo in mostra tutto il loro talento, dimostrandosi ancora una volta una delle squadre di riferimento del Vecchio Continente. Nella 500m sprint, categoria Allievi donne, il Bel Paese si piazza secondo con il trio composto da Melissa ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : i convocati dell’Italia : Il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato la lista dei convocati per i prossimi Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in programma dal 30 agosto al 5 settembre a São Miguel, l’isola portoghese più grande dell’arcipelago delle Azzorre. Di seguito riportiamo la competiva squadra formata per l’occasione dal ct azzurro. Le competizioni avranno inizio sabato 1 Settembre con le gare della ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : la lista dei convocati del CT Fabio Hollan : Nella giornata di ieri il Commissario Tecnico della nazionale Fabio Hollan ha diramato la lista dei convocati ai prossimi Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in programma dal 30 Agosto al 5 Settembre a São Miguel, l’isola portoghese più grande dell’arcipelago delle Azzorre. Di seguito riportiamo la competiva squadra formata per l’occasione dal ct azzurro. Le competizioni avranno inizio sabato ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Silvia Nemesio regina del singolo. In Danza trionfo di Morandin-Remondini : Si sono da poco spenti i riflettori del Pala Folgaria, impianto sportivo dell’omonimo paese trentino in questi ultimi giorni teatro dei Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior. Un evento importantissimo che, oltre per il grande spettacolo offerto dagli atleti in gara, sarà fondamentale al fine di stabilire le convocazioni dei prossimi Campionati Europei e Mondiali e delle altre competizioni ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Immenso Luca Lucaroni! Pioggia di 10.0 per il titolo nazionale. Nemesio avanti nello short - Morandin-Remondini al comando dopo la style : Penultima giornata di gare nella cittadina di Folgaria (Trento), oasi verde nel cuore del Trentino, in questi giorni teatro dei Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, competizione seguita a livello mondiale da tutti gli appassionati della disciplina. Immensa. Non ci sono davvero altre parole per descrivere la prestazione di Luca Lucaroni (Frascati Skating Club), neo Campione Nazionale nella ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Stiblj e Morandin trionfano nel Solo Dance. Lucaroni in testa dopo lo short : La serena cittadina di Folgaria (Trento), perla dell’Alpe Cimbra nel cuore del Trentino, sta ospitando in questi giorni il Campionato Italiano di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, evento atteso da tutti gli appassionati della disciplina a livello mondiale visto l’altissimo tasso tecnico proposto dai partecipanti in gara. Nella specialità del Solo Dance, dopo un vero scontro tra titani, in ambito ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Lucaroni-Tarlazzi - plebiscito di 10.0 e quarto titolo nazionale. Campagnol e Morandin avanti in Solo Dance : Nella meravigliosa atmosfera dell’Alpe Cimbra si è svolta oggi a Folgaria (Trento) la quarta giornata dei Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, uno degli eventi clou dell’intera stagione seguita dagli appassionati della disciplina rotellistica di tutto il mondo. La gara più attesa della giornata è stata senza dubbio quella delle coppie di artistico Senior, dominata dai meravigliosi ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : super Rebecca Tarlazzi! Prima incanta con Luca Lucaroni - poi conquista il titolo nazionale nel singolo Junior : Nella tranquilla cittadina di Folgaria, perla dell’Alpe Cimbra, si stanno svolgendo in questi giorni i Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior. La terza giornata di gare ha visto come protagonista assoluta la giovane Rebecca Tarlazzi che, in una sola giornata, ha confermato il titolo di Campionessa Italiana nella specialità del singolo Junior ed è stata protagonista di un meraviglioso short ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : trionfo di Neri nel Singolo maschile - primo posto per Sanvincenti e Qualizza nel Solo Dance : Nella suggestiva cornice dell’Alpe Cimbra (Trentino) è iniziato ieri presso il Pala Folgaria (Trento) il Campionato Italiano di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, uno degli eventi più seguiti a livello continentale dagli amanti della disciplina visto l’altissimo tasso tecnico mostrato dagli atleti azzurri in gara. Dopo essersi portato al comando nella giornata di ieri con lo short program, nella ...

Pattinaggio a rotelle velocità - Mondiali Olanda 2018 : più medaglie su pista - ma l’oro arriva su strada : Nove medaglie su pista, quattro argenti e cinque bronzi ad Heerde, sei su pista, un oro, quattro argenti ed un bronzo su strada ad Arnhem: questo il bottino dell’Italia ai Mondiali di Pattinaggio a rotelle velocità, che ammonta nel complesso a quindici medaglie, un oro, otto argenti e sei bronzi nella rassegna olandese. Da aggiungere la qualifica di due azzurrini agli YOG di Buenos Aires. Dunque bilancio più che positivo per gli azzurri: ...

Pattinaggio a rotelle velocità su strada - Mondiali Arnhem 2018 : argento per Francesca Lollobrigida nella prima giornata : Sono iniziati oggi, dopo le prime tre giornate dedicate alla pista, i Mondiali di Pattinaggio a rotelle velocità su strada: ad Arnhem, in Olanda, le gare odierne hanno portato al medagliere dell’Italia l’argento di Francesca Lollobrigida nei 10000 metri punti senior femminile. In questa gara l’azzurra ha centrato il secondo posto dietro alla colombiana Johana Viveros e davanti alla tedesca Mareike Thum, mentre Linda Rossi ha ...

Pattinaggio a rotelle velocità su pista - Mondiali Heerde 2018 : arrivano altri due bronzi per l’Italia : Si chiude con nove medaglie, quattro d’argento e cinque di bronzo, il bilancio dei Mondiali di Pattinaggio a rotelle velocità su pista, disputati ad Heerde, in Olanda: oggi infatti sono arrivati per l’Italia altri due terzi posti, Domani giornata di riposo e trasferimento ad Arnhem, dove da giovedì è in programma la rassegna su strada. Nei 5000 metri ad eliminazione femminile della categoria junior si classifica terza Giorgia ...