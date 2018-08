Parma | picchiata | strangolata e accoltellata dopo una lite col vicino di casa

Parma - picchiata dal marito : salvata in strada dalla polizia/ Scalza e sotto choc - botte davanti alla figlia : Parma, picchiata dal marito scappa in strada: salvata dalla polizia. Scalza ed in evidente stato di choc la donna ha confidato le violenze avvenute davanti alla figlia minore.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:10:00 GMT)