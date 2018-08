Palma di Maiorca | 23enne precipita dal 12esimo piano | “Vittima della moda del balconing”

Palma di Maiorca - rubava smartphone in spiaggia Inseguito e fermato dalla polizia : Una operazione di polizia spettacolare tra le strade di Palma di Maiorca. Alcuni agenti in borghese hanno Inseguito un ladro che da tempo era specializzato nei furti in spiaggia concentrandosi soprattutto sui cellulari e gli oggetti di valore che alcuni bagnanti portano al mare. L'uomo di fatto abitualmente metteva le mani negli zaini dei bagnanti e portava via di tutto. Ma questa volta la polizia è intervenuta. Tre poliziotti in borghese hanno ...

Vela – Grand Prix di Palma di Maiorca : Vitamina Cetilar al terzo posto : Vitamina Cetilar terzo al Grand Prix di Palma di Maiorca terzo evento della stagione Melges 40 in archivio per il Vitamina Sailing e risultati ancora in crescendo per il team di Andrea Lacorte, che ha concluso il Grand Prix di Palma di Maiorca, disputato la settimana scorsa nel contesto della celebre Copa del Rey, con un buon terzo posto finale. Ben undici le regate disputate nell’arco di quattro giorni dalla flotta dei monotipi Melges ...

Aggredisce il vicino - l'ex ciclista Ullrich arrestato a Palma de Maiorca : Madrid, 4 ago., askanews, - Jan Ullrich, l'unico ciclista tedesco capace di vincere il Tour de France, è stato arrestato in Spagna, nelle Isole Baleari, per essersi introdotto con la forza nell'...

Vela - la baia di Palma di Maiorca ospita il terzo dei cinque eventi del GC32 Racing Tour 2018 : Per il terzo anno consecutivo i catamarani volanti parteciperanno alla Copa del Rey MAPFRE nelle acque di Palma di Maiorca Il terzo dei cinque eventi del GC32 Racing Tour 2018 inizia domani nella baia di Palma di Maiorca dove, per il terzo anno consecutivo i catamarani volanti parteciperanno alla Copa del Rey MAPFRE. Fino a questo momento il dominatore della stagione è stato Franck Cammas su NORAUTO powered by Team France, avendo ...

Open Arms attracca a Palma di Maiorca : “Denunciato Libia e Italia per omicidio colposo”. Viminale : “Strumentalizzazione politica” : Open Arms, la nave della Ong Proactiva, è arrivata nel porto di Palma di Maiorca, con a bordo Josepha, la donna di origine camerunese salvata il 17 luglio nel Mediterraneo (a ottanta miglia dalle coste libiche) insieme con i corpi di un’altra donna e di un bambino che, secondo le accuse della Ong, sarebbero stati lasciati morire in mare dalla ...

