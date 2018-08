Palermo | Zamparini | «Tratto con due cordate per vendere la società»

Palermo - Zamparini : 'Nestorovski e Alesaami possono partire' : Il patron del Palermo Maurizio Zamparini parla a Sky Sport dopo le dimissioni da presidente di Giovanni Giammarva: 'In un consiglio di amministrazione dopo le dimissioni del presidente c'è sempre una gestione provvisoria e la De Angeli fa il presidente ...

Mercato Palermo - Rispoli al Parma : cessione vicina - Zamparini : ... i contatti tra le parti proseguono , mentre restano in secondo piano gli interessi di Bologna e Udinese, : il patron, come riporta la Gazzetta dello Sport, è pronto a dare l'ok e la destinazione è ...

Caso Parma - Zamparini furioso : “Palermo in Serie A” : Il Caso Parma continua a fare discutere, per il club ducale solo 5 punti di penalizzazione e Serie A conservata. Non ci sta Maurizio Zamparini che chiede la Serie A per il Palermo, ecco le dichiarazioni a Il Giornale di Sicilia: “Rosa da costruire? Dipende tutto dalla sentenza in appello fatta sul Caso Parma. La aspettiamo con fiducia, penso che andare in Serie A sia un nostro diritto e spero mettano a posto qualcosa che la gente non ...

Palermo - Zamparini : “Fiduciosi per Serie A - la giustizia ci darà ragione” : "Io sono fiducioso nell’appello, perché quando hai ragione al 100%, di solito la giustizia ti dà ragione", le parole del patron dei rosanero. L'articolo Palermo, Zamparini: “Fiduciosi per Serie A, la giustizia ci darà ragione” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Palermo - Zamparini attacca il Parma : la querelle Calaiò fa discutere : Il presidente del Palermo Zamparini crede fermamente nella possibilità di giocare in Serie A nella prossima stagione al posto del Parma “Non sappiamo ancora se siamo in B e in A, aspettiamo ancora qualche giorno. Io sono molto fiducioso per l’appello, perché quando hai ragione al 100 percento di solito poi la giustizia ti dà ragione”. Lo dice il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, riferendosi alla decisione del ...

Palermo - Zamparini : 'Dovremmo essere in A - a noi danno di 50M' : Zamparini è tornato a parlare sulla sentenza che ha confermato al Parma la Serie A. Irritato, infastidito, ai microfoni di RMC Sport annuncia che farà ricorso: "Sì, lo faremo, mi hanno procurato un danno di 50 milioni di euro, ma nel palazzo non conto nulla...". Così Zamparini, direttamente dal ritiro di Sappada, dove il ...

Zamparini : «Sentenza Parma? Per il Palermo danno da 50 milioni» : Il presidente del Palermo non ha digerito la sentenza sul caso Spezia-Parma, che ha permesso ai ducali di restare in Serie A con 5 punti di penalizzazione. L'articolo Zamparini: «Sentenza Parma? Per il Palermo danno da 50 milioni» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Parma - Zamparini furibondo : “è una vergogna” - il Palermo chiede giustizia! : Zamparini davvero furente dopo la decisione in merito alla penalizzazione comminata al Parma dopo gli sms di Calaiò: “è una vergogna” Il Palermo è furibondo dopo la decisione del Tribunale federale in merito alla penalizzazione di 5 punti comminata al Parma nel prossimo campionato di Serie A, a seguito del Caso Calaiò. Maurizio Zamparini ha pesantemente alzato la voce, auspicando novità importanti dopo il ricorso del Parma, ...

Penalizzazione Parma - il Palermo non ci sta : Zamparini sbotta! : Penalizzazione Parma, cinque punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, il club ha annunciato ricorso. Nessun ripescaggio dunque per il Palermo, Maurizio Zamparini non ci sta ed alza la voce, ecco le dichiarazioni al Giornale di Sicilia: “Voglio pagati i danni, ma non mi fermo qui. Quello che io prevedevo era sulla base della richiesta della Procura federale. Una richiesta talmente politica e talmente stupida che secondo ...

Palermo : Zamparini felice - annullato il sequestro di oltre 1 milione : Il Tribunale del riesame di Palermo ha dissequestrato il denaro – oltre un milione – sequestrato dal Gip, su richiesta della Procura, al Palermo calcio e all’ex patron rosanero, Maurizio Zamparini. La società era assistita dall’avvocato Tony Gattuso, Zamparini dagli avvocati Giovanni Rizzuto e Maria Teresa Napoli. Non sono ancora note le motivazioni della decisione. Il sequestro è stato disposto nell’ambito ...

Buone notizie per Zamparini - dissequestrato un milione di euro al Palermo calcio : Maurizio Zamparini ha ricevuto delle Buone notizie oggi dal Tribunale del Riesame di Palermo, dissequestrati al Patron del Palermo calcio un milione di euro Il Tribunale del Riesame di Palermo ha dissequestrato la somma di un milione di euro al la società Palermo calcio e al suo ex patron Maurizio Zamparini. È stato così accolto il riesame presentato dai difensori di Maurizio Zamparini, Maria Teresa Napolitano e Giovanni Rizzuti, e ...

Palermo - Zamparini : “fiducia in Foschi” : “Ho piena fiducia in Tedino e Foschi. Senza la serie A via Rispoli e Nestorovski. Se invece arrivasse la massima categoria lo scenario di mercato cambierebbe”. E’ un fiume in piena il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, dal ritiro dei rosanero a Sappada.L'articolo Palermo, Zamparini: “fiducia in Foschi” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Palermo - Zamparini : “fiducia in Foschi” : “Ho piena fiducia in Tedino e Foschi. Senza la serie A via Rispoli e Nestorovski. Se invece arrivasse la massima categoria lo scenario di mercato cambierebbe”. E’ un fiume in piena il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, dal ritiro dei rosanero a Sappada.L'articolo Palermo, Zamparini: “fiducia in Foschi” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Palermo - Zamparini deferito dalla Procura federale : i dettagli : Maurizio Zamparini, socio e ‘patron’ del Palermo, è stato deferito al Tribunale federale nazionale dalla Procura della Federcalcio La Procura della Federcalcio ha deferito al Tribunale federale nazionale (Tfn) sezione disciplinare Maurizio Zamparini, socio e ‘patron’ del Palermo, per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione di Federico La Penna, arbitro della finale di ritorno del play off ...