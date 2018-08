Opel GT X Experimental | arriva il SUV elettrico

Opel GT X Experimental - Elettrica - autonoma e minimalista : Ispirata dal passato ma proiettata verso il futuro. La Opel GT X Experimental traduce in realtà i concetti alla base del piano industriale Pace!, del quale è il primo vero risultato tangibile. Linee semplici ma ben studiate, dettagli ricercati e richiami alla storia del marchio si abbinano alla massima espressione della tecnologia di Rüsselsheim: la Suv Elettrica , infatti, dispone di un sistema di guida assistita di Livello 3. Elettrica ...

Opel GT X Experimental - Il primo teaser della concept elettrica - VIDEO : La Opel ha diffuso i primi teaser della nuova GT X Experimental concept. Il prototipo, già anticipato nei contenuti nel giugno scorso, rappresenta un punto di svolta per il marchio tedesco: è il primo sotto la guida del gruppo PSA e mostra i nuovi stilemi che caratterizzeranno i modelli del futuro. una visione di quella che sarà l'auto nel 2025. Il prototipo sarà svelato nei prossimi mesi; considerando che per il momento non è certa la ...