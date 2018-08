OnePlus 5 e 5T ricevono la OxygenOS 5 1 5 con le patch di sicurezza di agosto | Project

OnePlus 3 e 3T ricevono la OxygenOS 5.0.4 stabile con un erroruccio sulle patch di sicurezza : Terminati i lavori sul canale Open Beta della OxygenOS per OnePlus 3 e 3T, l'azienda ha rilasciato un aggiornamento per il canale stabile L'articolo OnePlus 3 e 3T ricevono la OxygenOS 5.0.4 stabile con un erroruccio sulle patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 5T e 5 ricevono le OxygenOS Open Beta 10 e 12 con le patch di giugno 2018 : Le OxygenOS Open Beta 10 e 12 rispettivamente per OnePlus 5T e 5 seguono di un giorno quelle per i fratelli con qualche primavera in più sulle spalle