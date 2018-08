Omicidio a Palermo | il killer in arresto | “mi dava fastidio il barbecue”

ilnotiziangolo

: #UltimOra #Palermo, 46enne uccide vicino a colpi di pistola, poi si barrica in casa. L'omicidio al culmine di una l… - SkyTG24 : #UltimOra #Palermo, 46enne uccide vicino a colpi di pistola, poi si barrica in casa. L'omicidio al culmine di una l… - GDS_it : 'Non hai il coraggio di spararmi': così la lite e l'#omicidio di #Sferracavallo, a fare fuoco un dipendente della… - GiostraGiacomo : Lite per il barbecue, spara e uccide il vicino di casa - Today -

(Di mercoledì 22 agosto 2018)– In stato di fermo l’uomo che ieri ha ucciso un vicino di casa in seguito ad una violenta lite. Uno scontro verbale finito poi con una serie di colpi di arma da fuoco che non hanno permesso alla vittima di sopravvivere. L’aggressione è avvenuta in via Sferracavallo, mentre Pietro Blitteri è stato fermato in un magazzino presente nel quartiere Marinella. “Subivo angherie”, avrebbe rivelato agli agenti per giustificare il delitto di Cosimo D’Aleo., la lite per il barbecue finisce in tragedia Sono ancora da verificare con esattezza le dinamiche del delitto avvenuto nella serata di ieri. In base alle prime ricostruzioni sembra che il 43enne Cosimo D’Aleo si trovasse in giardino per fare un barbecue. Il vicino di casa Pietro Blitteri si sarebbe lamentato per l’eccessivo fumo della carne arrostita e della ...