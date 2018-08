Olsen cocco di Roma Il nuovo portiere difeso da compagni e allenatore

sport.ilmessaggero

: E' FREDDO, DETERMINATO, SICURO NEL PIAZZAMENTO-------Olsen cocco di Roma. Il nuovo portiere difeso da compagni e al… - robdeangeliss : E' FREDDO, DETERMINATO, SICURO NEL PIAZZAMENTO-------Olsen cocco di Roma. Il nuovo portiere difeso da compagni e al… - LAROMA24 : Olsen cocco di Roma #AsRoma - PagineRomaniste : Il Messaggero titola: '#Olsen cocco di #Roma. Il nuovo numero 1 protetto e difeso da #DiFrancesco e dai compagni'… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) C'è chi lo abbraccia e chi lo protegge. Gesti e parole, mediaticamente il massimo per la platea., davanti alla porta che è poi il suo palcoscenico, sorride e non fa una piega, curioso e non ...