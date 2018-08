Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | date | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Lerappresentano uno degli eventi sportivi più importanti della stagione, la rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores, alle grandi promesse internazionali che si confronteranno a(Argentina) dal 6 al 18 ottobre sognando un futuro luminoso tra i grandi. La terza edizione di questa competizione, pensata dal CIO come occasione di incontro tra giovani atleti provenienti da ogni angolo del Pianeta, abbraccerà il Sudamerica dopo due eventi consecutivi in Asia (Singapore 2010 e Nanjing 2014). Ilprevede sostanzialmente la presenza di tutti gli sport che siamo abituati a vedere alle “vere”come atletica, nuoto, ginnastica artistica, scherma, tiri di precisione, discipline di combattimento ma anche grande novità come il beach handball e la danza. Ci sono poi delle regole ben precise sui contingenti con delle presenze ...