Oggi la prima partita di tennis nello spazio

Diletta Leotta è straripante - ma la prima di Dazn è a scatti - Oggi Sassuolo-Inter e Parma-Udinese : Sfavillante Diletta Leotta nel suo completino-pantalone nero , nella foto in apertura, , decisamente attillato per evidenziari i prosperosi fianchi, alla prima di Dazn con Lazio-Napoli. Molto ...

Terremoto e disagi - Uil Molise : Da Oggi prevenzione - controlli e investimenti. Agire prima - parlare poi : ... agli interventi di messa in sicurezza che, oltre a rassicurare i nostri patrimoni abitativi e dunque i molisani, rimetterebbero in moto anche l'edilizia, sulla cui importanza nella nostra economia ...

Serie A 2018-2019 - prima giornata : le partite di Oggi (domenica 19 agosto). Programma - orari e tv : oggi domenica 19 agosto si giocano cinque partite valide per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio entra nel vivo dopo i due anticipi che hanno premiato Juventus e Napoli. Riflettori puntati in particolar modo sull’Inter che dopo un mercato faraonico farà il proprio esordio sul campo del Sassuolo: i nerazzurri vogliono subito rispondere alle altre favorite per lo scudetto e non possono farsi ...

DIRETTA / FOggia Ascoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : Prima parte di gara : DIRETTA Foggia Ascoli streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi alle ore 18.00 (sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:21:00 GMT)

Serie A - le partite di Oggi : il programma della prima giornata : CHIEVO-JUVENTUS , sabato 18 agosto ore 18, diretta su Sky Sport Serie A HD, canale 202, e Sky Sport HD 251, Lazio-Napoli ore 20.30 Se i riflettori del Bentegodi saranno puntati su Cristiano Ronaldo ,...

DIRETTA / Rally Germania 2018 streaming video e tv : Tanak consolida il primato! (Oggi 17 agosto - Mondiale Wrc) : DIRETTA Rally Germania 2018, info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto nei dintorni di Treviri (oggi venerdì 17 agosto)(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 12:20:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ - FOTO COL JET PRIVATO / PiOggia di critiche per la showgirl ma non è la prima volta... : BELEN RODRIGUEZ ha postato uno scatto che la vede in posa su di un jet PRIVATO, scatenando su di sé una Pioggia di critiche. "Cafona, c'è davvero bisogno di ostentare così?"(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 21:13:00 GMT)

Nuoto paralimpico - Europei 2018 : piOggia di medaglie per l’Italia nella prima giornata : Sono iniziati quest’oggi gli Europei 2018 di Nuoto paralimpico presso il National Aquatic Centre di Dublino e l’Italia, come da previsione, si è resa protagonista di una giornata in cui le soddisfazioni non sono mancate ed hanno portato 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi e la seconda piazza nel medagliere alle spalle dell’Ucraina (4 ori, 6 argenti e 3 bronzi). Francesco Bocciardo e Antonio Fantin hanno monopolizzato la scena nella ...

Diretta / Palio di Siena 2018 : i lotti della tratta - poi sorteggio e 1^ prima prova streaming video-tv (Oggi) : Diretta Palio di Siena 2018: streaming video e tv, lunedì 13 agosto è il giorno dedicato alla tratta, all'assegnazione dei cavalli alle contrade e alla prima prova che si svolge in serata(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:17:00 GMT)

COCO AVANT CHANEL - L'AMORE PRIMA DEL MITO/ Su Canale 5 il film con Audrey Tautou (Oggi - 13 agosto 2018) : COCO AVANT CHANEL, il film in onda su Canale 5 oggi, alle ore 13,40. Nel cast troviamo anche Audrey Tatou, Benoit Poelvoorde, alla regia Anne Fontaine. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 03:18:00 GMT)

Cr7 - la prima uscita con la Juve Oggi a Villar Perosa : Cr7, la prima uscita con la Juve oggi a Villar Perosa. Grande attesa per il tradizionale vernissage che dà il via alla stagione sportiva. Cr7, la prima uscita con la Juve oggi, domenica 12 agosto il ...