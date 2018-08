Nozze vip segrete! Una cerimonia da sogno E che abito lei | 6 metri di velo!

caffeinamagazine

: Fasano e Ostuni, terre di conquista dei vip: tante le nozze sfarzose ... - La Gazzetta del Mezzogiorno - PugliaTweets : Fasano e Ostuni, terre di conquista dei vip: tante le nozze sfarzose ... - La Gazzetta del Mezzogiorno - ilfogliettone : Nozze Ferragni-Fedez, la coppia vip lancia campagna di donazioni - - lasiciliait : Nozze vip a Palermo: Giuseppe Lupo e Nadia La Malfa si sono sposati -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Matrimonio in gran segreto, quello che è andato in scena qualche giorno fa in California.da, con parenti e amici più cari, e unda sposa a dir poco maestoso per lei, attrice famosissima. Il sì è stato pronunciato alla Saint Lucia Preserve di Carmel, una location favolosa nel bel mezzo dei boschi, circondata da una serie di ranch, dove hanno alloggiato tutti gli ospiti, che hanno così approfittato per organizzare qualche escursione. Gli sposi si sono scambiati gli anelli in mezzo agli alberi secolari, per poi spostarsi per il ricevimento in un luogo al chiuso. Il menu? È stata una cena a tema, tipicamente californiana. Agli invitati sono stati serviti salmone Monterey Bay, insalata di spinaci e cavoli e cavolfiore grigliato, mentre per quanto riguarda la torta nuziale i neo sposini hanno optato per un dolce vegano al cioccolato. La festa è continuata dopo ...