Novak Djokovic | ' Le ATP Finals dovrebbero cambiare sede più spesso'

Tennis - US Open 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse. Novak Djokovic il favorito - grande equilibrio nel torneo femminile : Gli US Open 2018, quarto ed ultimo Grand Slam della stagione Tennistica, sono ormai alle porte e tutti gli appassionati si apprestano a vivere due settimane (dal 21 agosto al 9 settembre) intense e dense di emozioni in uno degli appuntamenti più importanti del circuito. I campioni in carica Rafael Nadal e Sloane Stephens proveranno a difendere il titolo conquistato nell’edizione 2017 ma non sarà facile per entrambi, infatti secondo i ...

Tennis : Novak Djokovic è nella storia. E’ lui il favorito dei prossimi US Open? : Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina di storia nel Tennis. Il serbo con il trionfo a Cincinnati (Stati Uniti) ha conquistato l’unico Masters 1000 della collezione che mancava nella sua bacheca. Al sesto tentativo, il serbo ce l’ha fatta stabilendo un primato molto importante, ovvero quello del “Career Golden Masters“. Un riconoscimento importante per un giocatore che, fino a qualche mese fa, sembrava perso tra ...

Novak Djokovic : 'Federer non al meglio. Uno dei momenti più speciali' : Mi fanno giocare il mio miglior tennis, mi fanno migliorare e mi hanno fatto pensare a cosa dovevo fare per poter essere il miglior giocatore del mondo'. .

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic sfata il tabù e supera in Finale Roger Federer in due set : Novak Djokovic (n.10 ATP) conquista il suo primo titolo nel Masters 1000 di Cincinnati e chiude il cerchio in Finale contro Roger Federer (n.2 del mondo), che nei tre precedenti lo aveva sempre battuto. Stavolta è stato il serbo ad imporre la propria legge, aggiudicandosi con relativa facilità questo atto conclusivo sul cemento dello Stato dell’Ohio (6-4 6-4) in 1 ora e 25 minuti di partita. Djokovic, con questo successo, porta a casa ...

Tennis - Novak Djokovic nella storia : doma Federer e vince Cincinnati - tutti i Masters 1000 in bacheca! : Tennis, Cincinnati: Novak Djokovic vince sul cemento americano annichilendo Roger Federer in due set Tennis, Novak Djokovic vince il Masters 1000 di Cincinnati. Una finale senza storia quella odierna vinta con un doppio 6-4 contro Roger Federer, il quale col duro americano ha sempre avuto un ottimo feeling, ma non quest’oggi. Senza ritmo e continuità la prova di Re Roger, mostrando lacune in risposta davvero evidenti. Dal canto suo ...

Roger Federer-Novak Djokovic - ATP Finale Masters 1000 Cincinnati : data - programma - orario d’inizio e tv : Roger Federer e Novak Djokovic si sfideranno nella Finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati. Oggi domenica 19 agosto andrà in scena un atto conclusivo davvero pirotecnico sul cemento statunitense, una sfida imperdibile tra due grandi stelle del massimo circuito tennistico: il Maestro è tornato dopo un periodo di assenza e ha subito fatto la differenza, Nole ha trionfato a Wimbledon e ora va a caccia di conferme sul suo ritorno ai massimi ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic va in finale! Piegata la resistenza del coriaceo Marin Cilic : Novak Djokovic è il primo finalista del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: il serbo piega, dopo una battaglia durata due ore e mezza, la resistenza del croato Marin Cilic, avversario mai domo, che si arrende soltanto negli ultimi minuti della sfida. Punteggio finale 6-4 3-6 6-3 per l’ex numero uno al mondo. Nel primo parziale l’equilibrio si spezza praticamente subito: Djokovic trova il break nel corso del terzo game, sfruttando ...

ATP Cincinnati – Novak Djokovic prenota la finale : il serbo stende Cilic al terzo set : Novak Djokovic batte Marin Cilic al terzo set e vola in finale nel WTA di Cincinnati: ‘Nole’ attende il suo avversario dalla seconda semifinale fra Goffin e Federer Dopo il passo falso negli ottavi di Toronto contro Tsitsipas, Novak Djokovic non sembra aver intenzione di concedersi altre distrazioni. Lo dimostra il cammino nell’ATP di Cincinnati che lo ha condotto fino in finale. Il pass per l’ultimo atto del torneo lo ha staccato proprio ...

Tennis - US Open 2018 : Novak Djokovic per la conferma dopo Wimbledon. Mai come questa volta regnerà l’incertezza : Novak Djokovic è tornato a vincere uno Slam dopo oltre due anni. Il successo a Wimbledon ha finalmente riportato sui vecchi livelli il giocatore serbo, che sembrava essere entrato in una crisi profonda per i tanti problemi al gomito che hanno sicuramente condizionato le ultime stagioni del nativo di Belgrado. Sull’erba londinese si è rivisto davvero un Djokovic diverso e soprattutto la vittoria con Nadal in semifinale può aver dato la ...

Novak Djokovic e le ‘novità’ del futuro : “nuove regole? Voglio gli Slam al meglio dei 3 set” : Novak Djokovic ha dato la sua personale opinione su quali dovrebbero essere i cambiamenti nei format degli Slam di tennis Il mondo del tennis si interroga su quali possano essere i migliori cambiamenti, sotto il profilo delle regole, per migliorare se stesso, favorire il gioco per gli altleti e lo spettacolo per i fan. Intervistato da Tennis Channel, Novak Djokovic ha parlato di quale possa essere una possibile modifica alle regole degli ...

Novak Djokovic ammette : 'Non mi sentivo bene in campo' : Ricordiamo che Cincinnati è l'unico 1000 mancante nella bacheca dell'ex numero uno al mondo. Su questo, Nole ha dichiarato: 'Aggiunge ulteriore motivazione piuttosto che pressione. Voglio davvero ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati del 13 agosto. Avanti Novak Djokovic - stop per John Isner : Il piatto forte della seconda giornata di incontri del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati si giocava nel cuore della notte italiana: il serbo Novak Djokovic sconfigge per due set a zero, con lo score di 6-4 7-6 (4) lo statunitense Steve Johnson. Passa al secondo turno anche il redivivo elvetico Stan Wawrinka, che si sbarazza in tre set (6-2 4-6 6-3) dell’argentino Diego Schwartzman. Esce di scena lo scozzese Andy Murray, che cede il ...

Novak Djokovic : 'Ho risposto male - non riuscivo a leggere il suo servizio' : Ha davvero un grande talento, non a caso era il miglior junior al mondo. Se riuscirà a continuare su questa strada, avrà un futuro radioso davanti a sé' , ha commentato Novak prima di concedersi alla ...