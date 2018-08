Nonna Peppina può tornare nella sua casetta di legno : 'Nonna Peppina', al secolo Giuseppa Fattori, 95 anni, uno dei simboli del post terremoto che ha colpito le Marche nel 2016 e 2017, potrà tornare ad abitare nella casetta di legno a San Martino di Fiastra, che era stata messa sotto sequestro dal tribunale nell’ottobre dello scorso anno. L’annuncio è arrivato con un tweet del vicepremier e ministro degli Interni, Matteo Salvini. Ieri è stato ...

Terremoto Centro Italia - Salvini : notificato a Nonna Peppina il dissequestro della casetta : “Ieri è stato notificato il dissequestro della casetta di nonna Peppina, e lei non vede l’ora di tornarci. Fra tante brutte notizie, finalmente ne arriva una buona! Forza nonna, chi la dura la vince??“: lo afferma su Twitter il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. nonna Peppina, 95enne della provincia di Macerata, è diventata, con la sua forza e il suo rifiuto di abbandonare la sua città natale, simbolo degli sfollati ...

Nonna Peppina ricoverata in ospedale - ancora senza casa la donna simbolo del terremoto del Centro Italia : Nonna Peppina non trova pace. La 95enne simbolo del devastante sisma del Centro Italia dopo le numerose battaglie fatte per poter avere una casetta e non abbandonare il suo paese natale, ora si trova ...

Terremoto Centro Italia - Nonna Peppina in ospedale : la figlia - “abbiamo ancora bisogno del tuo coraggio” : “Forza mamma. Abbiamo ancora bisogno del tuo coraggio. L’affetto per te che in tanti mi stanno testimoniando invitandomi ad abbracciarti forte è molto più grande dello squallore di chi ha creduto che un’esile donna di novantasei anni fosse terreno agevole per esercizi di prepotenza. Torneremo a San Martino. Te lo prometto“: questo il post pubblicato su Facebook da Agata Turchetti, una delle figlie di Giuseppa Fattori, ...

Sisma - delegazione Fdi a casa di Nonna Peppina : "Dopo terremoto costretta a vivere in una roulotte" : Una delegazione di deputati-sindaci di Fratelli d'Italia guidata da Paolo Trancassini, sindaco di Leonessa e Francesco Acquaroli, già sindaco di Potenza Picena, si è recata nelle Marche per visitare i ...

