Non solo trasporti | le concessioni a privati sono migliaia

Autostrade - Di Battista : “Il Pd Non vuole la nazionalizzazione solo perché l’ha proposta M5s” : “Cosa c’è di sbagliato nel togliere le concessioni a chi si è arricchito in modo vergognoso a discapito delle tasche e spesso anche della vita di quei cittadini che con le loro tasse hanno permesso la costruzione della rete stradale?”. Si rivolge ai dem Alessandro Di Battista, che sostiene la nazionalizzazione delle Autostrade proposta dal Movimento 5 Stelle. “Avresti voluto – scrive ancora rivolgendosi al Partito ...

Fatalità o meno - andare in montagna Non può essere solo una passeggiata : La pioggia in altura, il torrente che si ingrossa a tal punto da spazzare via tutto ciò che trova sul suo cammino. Tra le tante cose anche due gruppi di escursionisti che si trovavano a valle, là dove sorge il ponte del Diavolo e il corso d'acqua, tra cascate e gole, è meta di turismo. Il bilancio d

Fiorello lascia la Rai?/ "Il mio show? Non è saltato è solo slittato" : ecco i motivi del cambiamento : Rosario Fiorello lascia la Rai? Il settimanale Chi lancia lo scoop: "Show momentaneamente saltato. Disguidi e problemi con la Rai". ecco le ultime indiscrezioni(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:22:00 GMT)

Ravièi e Non solo - gli spezzini a tavola durante le feste : ... più o meno breve, dal lavoro e dalle preoccupazioni quotidiane, simboleggiata dai fuochi d'artificio e dallo scoppio assordante dei mortaretti, dalla ricchezza di spettacoli sia nei teatri che per ...

Non solo iPhone - Apple pensa a un Mac low cost per ridestare le vendite : Apple pronta a stupire e mettere in atto quest'autunno una piccola rivoluzione in termini di prezzi. Oltre alle più volte ventuilate voci di un taglio dei prezzi dell'iPhone X con l'eventualità del ...

Napoli - Allan lancia la sfida alla Juve : “CR7? Non può vincere da solo” : allan lancia LA sfida- allan lancia la sfida alla Juventus. Intervistato dai colleghi brasiliani di “Lance“, il centrocampista del Napoli ha colto l’occasione per lanciare la sfida alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista azzurro non firma la resa e si prepara a puntare dritto al sogno tricolore. “RONALDO NON PUO’ vincere DA SOLO” allan […] L'articolo Napoli, allan lancia la sfida alla Juve: ...

Allan lancia la sfida alla Juventus : “anche il Napoli per lo scudetto - CR7 Non vince da solo” : Inizio con il botto per il Napoli nel campionato di Serie A contro la Lazio, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il centrocampista allan. Il calciatore lancia la sfida alla Juventus: “Nel corso dell’anno lo scudetto può diventare un obiettivo. Ma prima dobbiamo ragione partita per partita. Noi siamo il Napoli e faremo il massimo per provare a lottare con la Juventus. CR7 aumenta la visibilità del nostro campionato, ma ci ...

Napoli - Allan sfida Cristiano Ronaldo/ “Non può vincere lo scudetto da solo. Lotteremo con la Juventus” : Per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan, Ronaldo non può vincere lo scudetto da solo. Per questo il Napoli è destinato a essere anche quest'anno l'anti Juve(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:42:00 GMT)

Allan : 'Ronaldo Non vince da solo. Napoli da scudetto' : Certo, è importante avere in Italia il calciatore che per cinque anni è stato il migliore al mondo: dimostra il fatto che i club stanno tornando a spendere e vogliono lottare per i trofei. L'arrivo ...

Renzi Non potrà tifare solo Fiorentina : il figlio sarà l’attaccante dell’Udinese primavera : Il periodo di prova agli ordini di David Sassarini si è concluso con una conferma: il figlio dell'ex premier Matteo giocherà in attacco per l'Udinese primavera. L'inserimento ufficiale del classe 2001 - si legge oggi nel Messaggero Veneto - sarà formalizzato oggi, nel corso del briefing in programma in società, dove il responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè si confronterà con lo staff tecnico della ...

Roma - Kluivert : Justin Non vuole essere solo il figlio di Patrick : Quando Kluivert jr deciderà una finale di Champions League, allora Patrick sarà il papà di Justin e non viceversa. Perché oggi l'attaccante della Roma è ancora il figlio di Patrick. Magari succederà ...

Allan : 'Scudetto? Ci penseremo più avanti. CR7 Non può vincere da solo' : Certo, è importante avere in Italia il calciatore che per cinque anni è stato insignito del titolo di migliore al mondo: dimostra il fatto che i club stanno tornando a spendere e vogliono lottare per ...

La regina Elisabetta cerca un lavapiatti. Ma Non solo : ecco tutte le posizioni di lavoro aperte a Buckingham Palace : La regina Elisabetta cerca personale. E tra i requisiti richiesti, un po’ a sorpresa, non c’è la cittadinanza inglese, ma è sufficiente il permesso per lavorare nel Regno Unito. Quindi, se state cercando lavoro, conoscete perfettamente la lingua inglese e siete disposti a trasferirvi ecco alcune interessanti offerte di lavoro che potrebbero fare al caso vostro e che vi permetteranno di lavorare nell’entourage della Famiglia Reale ...

Risveglio speciale per Huawei Mate 10 Pro : aggiornamento con GPU Turbo - ma Non solo : Risvolti decisamente interessanti per Huawei Mate 10 Pro, colpito in queste ore dall'aggiornamento 8.0.0.148(C432), contraddistinto dall'arrivo della funzione GPU Turbo, in grado di eliminare quella sorta di 'collo di bottiglia' che frenava le prestazioni di interfaccia grafica proprietaria (EMUI), scheda grafica e processore, ed andando quindi ad ottimizzare l'elaborazione grafica dell'OS, con un incremento della potenza di circa il 60%. Un ...