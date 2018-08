“Non ne aveva idea” Lady Diana | l’abito da sposa è passato alla storia Ma c’è un giallo

Fece il saluto romano a Marzabotto - gip archivia : “Non aveva idea della gravità del gesto” : Il giudice per le indagini preliminari ha archiviato le accuse nei confronti del giovane calciatore Eugenio Maria Luppi, che dopo un gol in seconda categoria sul campo del Marzabotto, aveva esultato facendo il saluto romano e mostrando ai tifosi avversari una maglietta con la bandiera della Repubblica di Salò.Continua a leggere

“Non sapevo di essere incinta”. Il racconto assurdo di un parto choc. Aveva una taglia 42 e nessun sintomo : Certo che di storie incredibili ce ne sono davvero tante! E questa è davvero da capogiro. A 29 anni Sarah Bailey se ne intendeva di gravidanze, avendo avuto già tre figli, così come di sorprese, visto che il secondo parto le Aveva regalato inaspettatamente due gemelle. Ma un colpo di scena clamoroso come quello che le è capitato il 12 aprile scorso non avrebbe mai potuto immaginarlo: un parto all’improvviso, senza aver mai saputo di ...

“Non vivo senza di loro” : va in tv per ritrovare la moglie e le figlie - ma le aveva uccise : Chris Watts, 33enne del Colorado, ha confessato di aver ucciso la moglie incinta e le loro due bambine di tre e quattro anni. La confessione è arrivata solo dopo che l’uomo era andato in televisione per lanciare un accorato appello per ritrovarle: "È un incubo, non riesco a vivere senza di loro", aveva detto.Continua a leggere