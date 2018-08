Non chiudere occhi su abusi Cairo

FrosiNone - cosa manca per chiudere il colpo Danilo : Secondo La Gazzetta dello Sport , il Frosinone è molto vicino a Danilo dell'Udinese. Per la chiusura dell'operazione manca solo l'ultimo ok del difensore brasiliano.

Ilva - Matteo Salvini : 'Non penso si possa chiudere' : "Non penso si possa chiudere l'Ilva, una potenza come l'Italia non può rinunciare a produrre acciaio". Così il vicepremier Matteo Salvini. Intanto lunedì riparte, al ministero dello Sviluppo economico,...

Brucia capanNone a Pietrasanta : 'Chiudere porte e finestre' : Roma, 3 ago., askanews, - Incendio a un capannone a Pietrasanta, in provincia di Lucca. 'Chiudi porte e finestre, spegni il condizionatore e non avvicinarti alla zona dell'incendio', avverte il Comune ...

Ebrei Roma - Non chiudere gli occhi di fronte ai neofascismi : La Comunità ebraica Romana si schiera a difesa della legge Mancino, definendola in una nota della presidente Ruth Dureghello "strumento necessario per combattere i rigurgiti di fascismo e ...

Governo - arriva la tempesta. E questa volta Non servirà a nulla chiudere i porti… : I listini europei rialzano la testa dopo le tensioni sui dazi ma non si accoda al recupero Milano, che oscilla e continua a soffrire per i timori degli investitori sulla gestione del debito in vista della legge di stabilità del nuovo Governo, che spingono all’insù lo spread tra Btp e Bund tedesco. Avvio incerto e contrastato per le principali borse europee. Londra segna un progresso dello 0,33% e Francoforte dello 0,19%, mentre Parigi è ...

Ilva - Emiliano : se queste sono le proposte «Non c’è alternativa a chiudere» | : Maxi convocazione al ministero per analizzare l’offerta degli indiani. Il sindaco: “Una sceneggiata, non vengo”. Calenda: sembra un circo

"Europa Non chiudere gli occhi : Israele - per legge - è diventato lo Stato dell'apartheid" : "Ora il regime di apartheid è diventato de jure. Con una legge approvata a maggioranza, i governanti israeliani hanno inferto un colpo mortale a un accordo di pace fondato sul principio 'due popoli, due Stati e, al tempo stesso, hanno risposto a quanti, in Israele, evocavano l'idea di uno Stato binazionale. Ma se tutto questo è potuto accadere è anche per responsabilità della comunità internazionale che ha ...

Genoa - Preziosi vuole chiudere per Bertolacci Nonostante Gattuso : Ultime sul futuro di Andrea Bertolacci , firmate La Gazzetta dello sport . Gattuso ha posto il veto alla cessione ma il Genoa non demorde, tanto che vorrebbe chiudere il trasferimento nelle prossime ore.

Alitalia - Toninelli : “Tornerà al 51% dello Stato”. Per i tecnici del Mit Non ci sono veri compratori : l’alternativa è chiudere : sono tanto fumo e poco arrosto le offerte di acquisto per Alitalia. sono arrivati a questa sorprendente e amara conclusione i tecnici che in questi giorni per conto del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli hanno esaminato a fondo le carte consegnate nei mesi passati da Lufthansa, Easyjet e Wizzair ai tre commissari straordinari che da oltre un anno guidano la compagnia di Fiumicino. Più che offerte vere e proprie i tecnici hanno definito quei ...

Mondiali 2018 : il Belgio cerca il primo podio iridato della propria storia - Kane vuole chiudere da capocanNoniere : La partita che nessuno avrebbe voluto giocare, la finalina per il terzo posto dei Mondiali 2018 di calcio. Belgio e Inghilterra si contenderanno il podio iridato a San Pietroburgo domani alle ore 16 italiane, anche se l’ambizione di entrambe era quella di giocare domenica 15 luglio a Mosca per la finalissima. La compagine belga si presenta al match di domani dopo la bruciante sconfitta contro la Francia in semifinale, avvenuta per mano di ...

Di Maio : "Non si possono chiudere porti a nave italiana" : Non è immaginabile chiudere l'ingresso a una nave italiana ". Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ospite di Omnibus su La7, interviene sul caso della nave Diciotti sulla ...

Migranti - ministra Trenta : “Chiudere Non è la strada. Non demonizzare ong”. Poi frena : “Nel governo si rema insieme” : “Non è immaginabile chiudere l’ingresso ad una nave italiana”. Luigi Di Maio ribadisce la linea sostenuta martedì dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha autorizzato l’attracco dell’imbarcazione della nave Diciotti della Guardia costiera italiana, nonostante a bordo ci fossero 67 Migranti fatti salire dopo essere stati recuperati in mare dal rimorchiatore battente bandiera tricolore Vos Thalassa in acque Sar di ...

Migranti - Trenta : l'accoglienza è bella - strada Non è chiudere : Roma, 11 lug., askanews, - 'Il Mediterraneo è sempre stato un mare aperto e continuerà ad esserlo. L'apertura è la sua ricchezza. La strada è regolamentare, non chiudere. La parola accoglienza è bella,...

