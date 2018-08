Nola | incidente sull' autostrada | muore un camionista

Blastingnews

RT @FiltCgil: Incidente camionista su A30 a #Nola. Sicurezza e condizioni lavoro non siano secondari a produttività. Devono aumentare contr…

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Un violentissimostradale VIDEO si è verificato ieri mattina, lunedì 20 agosto 2018,A30 Caserta-Salerno, pochi chilometri dopo lo svincolo del casello diNapoli, nella corsia di direzione Caserta. Un tir ha urtato bruscamente contro le barriere del guardrail. Nell'impatto, avvenuto intorno alle ore 11:30, ha perso la vita l'autista del veicolo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato reparto stradale di. In queste ore le forze dell'ordine sono a lavoro per ere i rilievi del caso e ricostruire la corretta dinamica del sinistro stradale. I soccorsi Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di: il corpo senza vita del conducente, infatti, era incastrato tra le lamiere dell'autoarticolato e i pompieri hanno trovato non poche difficolta' per estrarre il cadavere ...