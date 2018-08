Noi | vita da sfollati | Non lasceremo il nostro quartiere

Ultime notizie NoiPA - agosto 2018 : novità sugli stipendi : agosto 2018 ha portano novità importanti sul portale NoiPA: per la prima volta è stato possibile visualizzare l‘importo dello stipendio in anticipo attraverso la nuova area self service. Infatti, il cedolino non è stato ancora pubblicato, ma molti già conoscono l’importo. Proprio ieri, il portale ha comunicato ufficalmente la novità in arrivo a settembre. Da […] L'articolo Ultime notizie NoiPA, agosto 2018: novità sugli ...

Raffaella MenNoia - vita privata dopo Jack Vanore : “Vivo un amore importante” : Chi è il fidanzato di Raffaella Mennoia di Uomini e Donne e Temptation Island Da anni dietro le quinte di Uomini e Donne e Temptation Island, Raffaella Mennoia è restia a parlare della sua vita privata. dopo aver vissuto una lunga relazione con Jack Vanore, ex tronista oggi opinionista del Trono Classico, il braccio destro […] L'articolo Raffaella Mennoia, vita privata dopo Jack Vanore: “Vivo un amore importante” proviene da ...

Renzi contro Di Maio su Facebook : "Si è tenuto il vitalizio"/ Video - torna in campo : "Toccherà di nuovo a Noi" : Renzi contro Di Maio su Facebook: "Si è tenuto vitalizio", Video. Il ritorno in campo col Pd: "Toccherà di nuovo a noi". Le ultime notizie.

Renzi contro Di Maio su Facebook : “Si è tenuto il vitalizio”/ Video - torna in campo : “Toccherà di nuovo a Noi” : Renzi contro Di Maio su Facebook: “Si è tenuto il vitalizio”, Video. E prepara il ritorno in campo col Pd: “Toccherà di nuovo a noi”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 20:25:00 GMT)

Ordine degli Architetti : Noi non invitati al Festival IAHsummer2018 : ... pur rivolgendosi a giovani Architetti provenienti da molte parti del mondo non abbia inteso coinvolgere , tra i numerosi enti e portatori di sapere, operatori artistici e visuali, esperti di ...

Rc Auto : Ivass - attività ‘Noiassicurazioni.it’ irregolare : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – E’ stata segnalata la promozione di polizze r.c. Auto, anche aventi durata temporanea, per il tramite del sito internet ‘www.noiassicurazioni.it’, che non è riferibile a nessun Intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari – Rui. Lo rende noto l’Ivass in un comunicato. A seguito delle verifiche espletate, l’Ivass ha accertato che l’attività di ...

L'FPÖ austriaco invita Salvini : "Macché Maiorca - vieni da Noi" : A deciderlo era stato il massimo organo rappresentativo della più grande isola delle Baleari, che in seduta plenaria aveva voluto condannare in modo simbolico la politica decisa dal ministro degli ...

Raffaella MenNoia - profilo Instagram hackerato/ Uomini e donne : "Queste persone vivono una vita infelice" : Addio account Instagram? No, Raffaella Mennoia non ha chiuso il suo profilo ma è stata vittima di un hacker, l'annuncio è arrivato via Facebook. Ecco le sue parole(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Matteo Barbieri - 18enne scomparso in moto a Roma/ Appello dei genitori a La Vita in Diretta : "Torna da Noi" : Matteo Barbieri, un giovane di 18 anni dallo scorso mercoledì sera è scomparso misteriosamente insieme alla sua moto: l'ultimo sms inviato alla fidanzata e la disperazione della famiglia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:04:00 GMT)

Vietnam : HaNoi deve muoversi rapidamente per evitare i contraccolpi della guerra commerciale : Hanoi, 09 lug 05:35 - , Agenzia Nova, - Il Sud-est Asiatico è uno dei motori dell'economia globale, ma rischia anche di subire per primo gli effetti depressivi della guerra commerciale... , Fim,

Sicilia : Lo Curto - Udc - - su vitalizi M5S cavalca populismo - Miccichè può contare su di Noi : La politica, quella con la P maiuscola, ha fatto già delle scelte coerenti e in linea con la realtà economica del Paese - aggiunge - I grillini, invece, sono i massimi esponenti della incoerenza e ...

Sicilia : Lo Curto (Udc) - su vitalizi M5S cavalca populismo - Miccichè può contare su di Noi : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "I parlamentari Cinquestelle Siciliani cavalcano la tigre del populismo spicciolo sui vitalizi perché sanno di avere perso terreno nel consenso registrando sonore sconfitte alle ultime amministrative ed allora tornano sui vecchi metodi dell’istigazione all’odio contro c

Paolo Crivellin - incidente in moto/ Uomini e donne - “Noi motociclisti ci lasciamo la vita” : Paolo Crivellin ha avuto un incidente in moto; l'ex tronista di Uomini e donne preoccupa le estimatrici, Angela Caloisi rassicura tutti: “Nulla di grave!”.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 00:50:00 GMT)

Sgombero Prendocasa Cosenza : il Movimento Noi è per la vita e scrive al Papa : Quando Lei, Padre Santo, il 30 Aprile 2017 in Piazza San Pietro, ci esortò a entrare in politica "ma nella grande politica, in quella con la P maiuscola", nell'accogliere la sua esortazione, ci siamo ...