espresso.repubblica

: L’incompetenza al potere nasconde l’incapacità di rispondere ai problemi con la falsa propaganda, anche in pieno do… - SimonaMalpezzi : L’incompetenza al potere nasconde l’incapacità di rispondere ai problemi con la falsa propaganda, anche in pieno do… - MauroFranchi4 : 'Noi di Potere al Popolo non siamo di sinistra: siamo comunisti': parla Viola Carofalo - La7tv : Sulla nazionalizzazione di #Autostrade @ViolaCarofalo (Potere al Popolo): 'Vedremo se non sarà una bufala del Gover… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) «Contestiamo da sempre le politiche del Pd come il Jobs act: non posriconoscerci in categorie usurate». Dialogo con la portavoce del movimento nato nei centri sociali