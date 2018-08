New York | nella bufera Toll Brothers

New York : scatto rialzista per Movado : Effervescente la big statunitense degli orologi di lusso , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,75%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base ...

New York : pioggia di acquisti su Target : Brilla Target , che passa di mano con un aumento del 4,79%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Target più pronunciata rispetto all'andamento ...

New York : balza in avanti Abercrombie & Fitch : Seduta positiva per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che avanza bene dell'1,94%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Abercrombie & Fitch evidenzia un andamento ...

New York : in rally Lowe's Companies : Effervescente Lowe's Companies , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,83%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lowe'...

In evidenza Urban Outfitters sul listino di New York : Protagonista Urban Outfitters , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,66%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Urban ...

Asia Argento si difende : “Nego e respingo l’articolo del New York Times” : Asia Argento ha deciso di rompere il silenzio. Ecco le parole pronunciate in merito alle accuse di molestie da parte di Jimmy Bennett Dopo giorni di pesanti accuse, vere o presunte, Asia Argento ha deciso finalmente di rompere il silenzio. L’attrice e regista, figlia del maestro del brivido, ha replicato all’articolo pubblicato alcuni giorni fa dal New York Times. Ecco le parole dell’attrice. Asia Argento: “Nego e ...

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi - innamorati a New York : Sono lontani i tempi in cui Elisabetta Gregoraci si bardava con cappelli e occhiali da sole per depistare i paparazzi. Oggi la showgirl vive alla luce del sole il suo legame con l’imprenditore parmense Francesco Bettuzzi come dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi in edicola mercoledì 22 agosto che li ha immortalati in quel di New York. Forse proprio perché si trovano nella ‘Grande Mela’, lontani da casa, i ...

MTV Video Music Awards 2018 : i look delle star sul red carpet di New York : Come in ogni sua edizione, sono approdate nella nota metropoli statunitense, le celebrità più cool del mondo della Musica, della moda e del cinema che hanno sfilato nelle loro vesti più sfarzose e ...

Asia Argento : il New York Times conferma le accuse. Ecco cosa ha dichiarato… : La portavoce del quotidiano americano:”Asia Argento ha quattro giorni per contattarci”. 6Il New York Times ha confermato i contenuti dell’articolo riguardante Asia Argento, “fiducioso dell’accuratezza del lavoro giornalistico basato su documenti verificati e molteplici fonti“. Lo ha dichiarato all’agenzia Ansa una portavoce del quotidiano d’Oltreoceano. La portavoce ha sottolineato che ...

Borsa New York chiude positiva - Dj +0 - 24% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York. Il Dow Jones è salito dello 0,24% a 25.820,19 punti, il Nasdaq dello 0,49% a 7859,17 punt...

New York : profondo rosso per General Mills : In forte ribasso General Mills , che mostra un disastroso -2,48%. Il movimento di General Mills , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello S&P-500 , rendendo il titolo fortemente ...

New York : E*Trade Financial si muove verso il basso : Retrocede molto E*Trade Financial , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,76%. La tendenza ad una settimana di E*Trade Financial è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . ...

Asia Argento : «Io - perseguitata. Mai avuto rapporti sessuali con Bennett». Ma il New York Times conferma tutto : Asia Argento in una nota parla esplicitamente di 'persecuzione' sul caso Bennett. 'Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo', aggiunge l'attrice. 'Nego e respingo ...