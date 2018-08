Nel parcheggio di Malpensa ‘scompaiono’ le auto Cliente attende 16 ore | poi ‘riappare’

Torna dalle ferie ma l'auto Nel parcheggio di Malpensa non c'è più : 16 ore per ritrovarla : Al ritorno dalle ferie, è andato a riprendere la macchina lasciata al parcheggio vicino all'aeroporto di Malpensa. Ma del mezzo nessuna traccia: per ritrovarlo ci sono volute 16 ore e, una volta ripreso, segnava 300 km in più rispetto a quando era stato consegnato. Una vicenda bizzarra quella che è accaduta a Mirko Reale Ruffino, il quale ha presentato una denuncia alla questura di Lecco, dove vive.Come ricostruisce La ...

Agente si suicida Nel parcheggio del carcere : Roma, 13 ago., AdnKronos, - Si è suicidato nel parcheggio del carcere, sparandosi con la pistola di ordinanza. E' accaduto nella tarda serata di ieri, a togliersi la vita un appartenente al Corpo ...

Attivato il nuovo parcheggio : altri 70 posti auto Nel centro di Brindisi : Brindisi - E' entrato in funzione sabato pomeriggio , 11 agosto, il nuovo parcheggio realizzato dall'amministrazione comunale nel cortile compreso fra la scuola media Salvemini e la scuola primaria di ...

“Almeno 5 morti”. L’aereo si schianta Nel parcheggio affollato - in pieno giorno : Il rumore improvviso, sempre più forte. L’aereo che perde quota e inizia a puntare verso il suolo, con i passanti a darsi a una fuga disperata vedendo il mezzo avvicinarsi sempre più. Poi lo schianto violentissimo in strada. Un incidente terribile e con un bilancio purtroppo grave quello che si è verificato nelle scorse ore, intorno alle 12.30 orario americano. Cinque persone sono morte così, uccise nello spaventoso incidente aereo ...

Terni. Neonato morto Nel parcheggio : la madre indagata a piede libero : Non c’è stato alcun fermo. La donna è al momento indagata a piede libero. Si tratta della madre del bimbo

Terni. Neonato morto Nel parcheggio Eurospin : fermata italiana : Si è risolto rapidamente il giallo del Neonato morto trovato nel parcheggio di un Eurospin a Terni. Infatti è stata

“Ma è un bambino!”. Choc e orrore Nel parcheggio dell’ Eurospin. Polizia al lavoro senza sosta : Erano da poco passate le 20.15 quando una donna che faceva la spesa ha iniziato a urlare. Si trovava a Terni, nel parcheggio del supermercato Eurospin di piazzale Eroi dell’aria all’ingresso del raccordo Terni Orte, raggiungibile con facilità sia da nord sia da sud. Ad attirare la sua attenzione un sacchetto di plastica, si è avvicinata e all’interno ha trovato il corpo di un neonato, un maschio di poche ore di vita, probabilmente di ...

Terni - neonato morto trovato Nel parcheggio di un supermercato : Terni - Un neonato è stato trovato morto questa sera in un sacchetto di plastica vicino a un supermercato di Terni. L'allarme è scattato intorno alle 20, sul posto sono intervenuti gli agenti di ...

Napoli - l'ambulanza bloccata dal parcheggio selvaggio Nella Ztl di Riva Fiorita : Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente in mare accaduto nel primo pomeriggio di domenica in località Riva Fiorita a Posillipo. Riva Fiorita è di sicuro uno dei posti più segreti e suggestivi per ...

L’auto prende il volo e gira su sé stessa : incidente pazzesco Nel parcheggio con finale miracoloso [VIDEO] : Lo spettacolare incidente è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza installate nel parcheggio di un fast food in Alabama Le telecamere di sicurezza installate nel parcheggio di un fast food in Alabama hanno immortalato un incidente tanto spettacolare, quanto incredibile che per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche. Nel filmato si vede una vettura uscire di strada e prendere il volo, per poi roteare su sé stessa. Nonostante ...

Maxi incendio Nella notte in un parcheggio a Catanzaro - 6 le auto coinvolte : avviate indagini : Catanzaro " Maxi incendio nella notte in un parcheggio a Catanzaro, nel quartiere Gagliano. Sei delle diverse auto parcheggiate nell'area tra via per Gimigliano e via F. Scerbo, sono state interessate ...

Padova - uomo ammazzato a colpi di katana Nel parcheggio dello stadio : Brutale omicidio nel parcheggio dello stadio Euganeo, a Padova, dove un 51enne di origine filippina con regolare permesso di soggiorno è stato trovato morto, trafitto da numerosi colpi di arma da taglio, probabilmente...

Padova - ucciso a colpi di katana/ Ultime notizie - duello fra ‘samurai’ Nel parcheggio dello stadio Euganeo : Padova, ucciso a colpi di katana Ultime notizie, duello fra ‘samurai’ nel parcheggio dello stadio Euganeo. Già fermato il presunto killer, la vittima è di origini filippine(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:23:00 GMT)

Parma - uomo ucciso a colpi di sciabola : trovato cadavere Nel parcheggio dell'Euganeo : Omicidio al parcheggio dello stadio Euganeo. Un filippino è stato trovato morto a colpi di katana, una sorta di sciabola giapponese : sul posto sono state sequestrate due armi bianche. L'assassino ...