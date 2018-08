Nel mirino del Governo anche le concessioni tv Buffagni | Se Berlusconi non ha

Genova - Nel mirino della procura il via libera del ministero ai lavori : Le prime audizioni potrebbero essere fissate già nei prossimi giorni. E il rischio concreto è che i passi iniziali dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi mettano in serio imbarazzo la commissione ministeriale che, su mandato del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, indaga in parallelo sul disastro. In tempi molto brevi la procura di...

F1 – Problemi in casa Force India! Nel mirino l’equità del passaggio al consorzio guidato da Lawrence Stroll : Il passaggio della Force India nelle mani del consorzio di Lawrence Stroll finisce nel mirino di un’azienda russa: accuse di inequità nel processo di transizione La nuova era in casa Force India, quella targata Lawrence Stroll, padre dell’attuale pilota della Williams Martini Racing Lance, non sembra essere nata nel migliore dei modi. Di roseo infatti c’è solo il colore della macchina, diversi dubbi offuscano il futuro ...

Russi all'attacco - ancora. Nel mirino i think tank repubblicani. Ecco come : ... racconta il Washington Post , c'erano infatti realtà come l'International Republican Institute, una noprofit statunitense, finanziata dal Dipartimento di Stato, che promuove la democrazia nel mondo ...

Salvini taglia costi per migranti Centri d'accoglienza Nel mirino : Dopo la chiusura dei porti e meno sbarchi nel nostro Paese, Matteo Salvini dà una stretta sull'accoglienza: il Cara di Mineo, in provincia di Catania, passerà da 3 mila a 2 400 ospiti. Ma non solo. Il costo giornaliero per immigrato scenderà dai 29 euro ai 15 euro.Matteo Salvini, durante l'incontro in giunta con il sindaco di Catania Salvo Pogliese, ha confermato che il Cara di Mineo sarà "meno oneroso e meno affollato". Ma non è tutto perché ...

Le 130 dighe Nel mirino del Governo (ricordando le tragedie di ieri) : Il piano del Governo per verificare gli impianti idroelettrici. Le tragedie dal Vajont alla val di Stava. Le stragi dimenticate del Gleno e di Molare. Quali sono le dighe più grandi e quali quelle più ricche di storia. Le 10mila piccole dighe mai censite ...

Dopo Genova - Nel mirino del Governo 156 concessionari : sotto esame caselli - dighe e le strade di Anas : Venticinque concessionari di autostrade più circa 130 di dighe e impianti idroelettrici, oltre ad Anas per le strade di sua competenza. È questa la galassia di enti e società sotto osservazione da parte del Governo Dopo il disastro di Genova, quelli che entro il 1° settembre dovranno inviare al ministero delle Infrastrutture i report su conservazione e manutenzione delle opere...

Belen - ancora - Nel mirino del web : "Quel c... si spezza in due a furia di alzarlo" : Non c'è giorno che passi senza un attacco o una critica a Belen Rodriguez . La showgirl argentina lo sa e - purtroppo - se ne è fatta una ragione. Dopo la bufera della foto coricata sul jet privato ...

Belen (ancora) Nel mirino del web : "Quel c... si spezza in due a furia di alzarlo" : Non c'è giorno che passi senza un attacco o una critica a Belen Rodriguez. La showgirl argentina lo sa e - purtroppo - se ne è fatta una ragione.Dopo la bufera della foto coricata sul jet privato prima di partire alla volta della Sardegna, la bellissima conduttrice è finita nel mirio del web per uno scatto pubblicato su Instagram. Nell'immagine Belen è sdraiata sulla sua barca con accanto un drink. Nulla di strano verrebbe da dire, se non fosse ...

Livorno - Nel mirino un centrocampista : Il Livorno mette nel mirino Alessandro Bordini : è il centrocampista classe '98 della Roma , secondo Sky Sport , il nuovo obiettivo per la mediana.

Italia ancora Nel mirino : spread Bonos-Btp ai massimi dal 2011 : Privilegio che l'Italia ha perso da quando, a partire da maggio, il mercato ha iniziato a speculare contro l'Italia temendo gli effetti sui conti pubblici delle ricette di politica economica dell'...

Sarri e de Magistris Nel mirino di De Laurentiis - il Presidente del Napoli al vetriolo : “potrei scatenargli addosso il mio pool di avvocati” : Dall’addio a Sarri agli acquisti di mercato del Napoli: Aurelio De Laurentiis dice la sua alla vigilia dell’esordio della Serie A 2018/2019 L’eccitazione cresce per tutti i tifosi alla vigilia dell’esordio della stagione 2018/2019 di Serie A. Anche Aurelio De Laurentiis, primo supporter del suo Napoli, pare piuttosto felice di poter di nuovo godere da domani dello spettacolo che il campionato sarà in grado di ...

Frosinone - Citro Nel mirino di un club di Serie B : Secondo Sky Sport , il Venezia fa sul serio per Nicola Citro . La società veneta ha messo nel mirino l'attaccante classe 1989 del Frosinone.

Due ordigni in tre giorni : la Lega Nel mirino a Treviso : Voi fate politica, noi la guerra sociale. Le cose sono difficili, c'è un abisso esistenziale tra noi e non c'è spazio per il dialogo. Quindi tutto questo ci rende chiaro dove colpire! Attaccare nello ...

RISULTATI EUROPA LEAGUE / Diretta gol live score : Nel mirino della Dea (3° turno preliminare - ritorno) : RISULTATI EUROPA LEAGUE, Diretta gol live score delle partite in programma oggi giovedì 16 agosto per il ritorno del terzo turno preliminare. Oggi in campo anche l'Atalanta.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 13:47:00 GMT)