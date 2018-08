NBA – Lamar Odom shock | “ho avuto 12 arresti cardiaci e 6 ictus mentre ero in coma | vi

sportfair

: Lamar Odom: Mentre ero in coma ho avuto 12 colpi apoplettici e 6 attacchi di cuore - SportandoIT : Lamar Odom: Mentre ero in coma ho avuto 12 colpi apoplettici e 6 attacchi di cuore -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Intervistato dal comico Kevin Hart, l’ex Lakers,, ha raccontato il suo calvario patitoera in, svelando dei retroscenaNel 2015ha lasciato l’intero mondo NBA col fiato sospeso. A causa della sua dipendendza dalle sostanze stupefacenti, l’ex Lakers è finito addirittura in. Fortuntamente il peggio sembra ormai alle spalle, manon dimentica le sofferenze patite in passato. Intervistato da Kevin Hart nel corso della trasmissione ‘Cold As Balls’, l’ex cestista giallo-viola ha raccontato un retroscenasul suo stato di: “ho superato totalmente la dipendenza. Ogni giorno che passa mi sento meglio: è sempre un bel giorno se sei vivo, considerando che l’altra alternativa è la morte. Se ho realizzato di essere stato vicino alla morte? Sì, tutti i medici che mi hanno visitato mi hanno detto ...