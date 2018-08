NBA – Gentile pronto a vestire la maglia dei Rockets | “sarà una favola | mi allenerò con

sportfair

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Alessandrosi unirà agli Houstondurante il training camp estivo: il cestista ex Bologna e Olimpia Milano si giocherà le sue carte per restare nel mondo NBA Giocare in NBA è il sogno di ogni ragazzo che, fin da bambino, ha preso in mano un pallone da basket. A breve, questo sogno si realizzerà per Alessandro, seppur non ‘completamente’. Il cestista ex Bologna e Milano si aggregherà al training camp degli Houston, giocandosi le sue carte per ottenere un posto fisso nel roster dei texani. Intervistato da ‘La Stampa’,ha esternato tutta la sua felicità: “vivrò il precampionato con gli Houstondi Mike D’Antoni, che possiedono i miei diritti NBA, ed entrerò nel mondo delle favole. Male che vada tornerò a casa in ottobre con un sacco di foto-ricordo. So che mi seguono da due anni, D’Antoni mi parlò già nel 2016 e ...