NBA – Arrestato Kenneth Faried! Ecco il clamoroso motivo

(Di mercoledì 22 agosto 2018)Faried è statoper possesso di sostanze stupefacenti: il giocatore dei Brooklyn Nets è stato trovato in possesso di 60 grammi di Marijuana Brutte notizie per i tifosi di Brooklyn: il neo giocatore dei Nets,Faried, è finito dietro le sbarre! Mentre si trovava a Bridgegampton, l’ex Nuggets è stato fermato dalla polizia per un normale controllo di routine. Faried è stato trovato dagli agenti in possesso di 60 grammi di Marijuana ed è statoper possesso di sostanze stupefacenti. Il giocatore è stato rilasciato successivamente su cauzione, dopo il pagamento di 500$. L'articolo NBA –ilSPORTFAIR.