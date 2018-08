Nazionalizzazione Autostrade? Il no dei governatori | da Toti ai leghisti Zaia | Fedriga e

Nazionalizzazione Autostrade? Il no dei governatori del nord : da Toti ai leghisti Zaia - Fedriga e Fontana : La strada della Nazionalizzazione di Autostrade non piace ai governatori del nord eletti con il centrodestra. Che chiedono di rivedere la concessione, ma senza arrivare a una gestione diretta da parte dello Stato. Dal forzista Giovanni Toti ai leghisti Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana fino a Luca Zaia, il fronte si dice compatto e chiede al governo di trovare una mediazione dopo gli annunci dei giorni scorsi. Se parte dei 5 stelle infatti ...

Rimini - quattro 'governatori' contro Nazionalizzazione Autostrade : Anche il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, al Meeting critica l'ipotesi nazionalizzazione: "Sarebbe una sconfitta della politica, Stato e Regioni devono essere arbitri e non giocatori e ...

Autostrade - Rixi : Nazionalizzazione non esclusa - valuteremo : Roma, 22 ago., askanews, - Il governo non esclude alcuna possibilità rispetto ad Autostrade dopo il crollo di Genova, "dalla revoca alla nazionalizzazione". A dirlo è Edoardo Rixi, genovese, ...

Autostrade - Nazionalizzazione divide Governo. Spunta ipotesi Cdp : ipotesi che fonti del Ministero dell'Economia per smentiscono, definendola "senza fondamento". Al Mef "non risulta che un'operazione del genere sia stata mai valutata". Il principale sponsor ...

Autostrade - Toninelli : su costi Nazionalizzazione cifre senza sostanza : "Queste dichiarazioni non trovano sostanza". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sull'eventuale costo della nazionalizzazione di Autostrade che secondo ...

CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Gli equivoci da evitare sulla Nazionalizzazione : Dopo il crollo del Ponte Morandi è difficile pensare che nulla debba cambiare nelle concessioni autostradali. C’è però un modo per evitare la nazionalizzazione. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 06:02:00 GMT)PONTE MORANDI CROLLATO/ Le colpe di No Tav e No Gronda (e dei politici), di G. PennisiREVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Ecco perché non è una follia da statalisti, di P. Annoni

Autostrade - Di Battista : “Il Pd non vuole la Nazionalizzazione solo perché l’ha proposta M5s” : “Cosa c’è di sbagliato nel togliere le concessioni a chi si è arricchito in modo vergognoso a discapito delle tasche e spesso anche della vita di quei cittadini che con le loro tasse hanno permesso la costruzione della rete stradale?”. Si rivolge ai dem Alessandro Di Battista, che sostiene la nazionalizzazione delle Autostrade proposta dal Movimento 5 Stelle. “Avresti voluto – scrive ancora rivolgendosi al Partito ...

Cda Autostrade : “in 8 mesi nuovo ponte - 500 milioni a Genova”/ Nazionalizzazione - Zaia e Giorgetti “massacro” : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 18:02:00 GMT)

Autostrade - Giovanni Toti : “La Nazionalizzazione è anacronistica. Nessuna guerra sulla pelle dei liguri” : A L’aria che tira estate il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti: “Quando Autostrade e ferrovie erano nazionalizzate non è che l’Italia fosse un Paese migliore. Il mio appello è che nessuno combatta delle guerre sulla pelle dei liguri e dei genovesi che hanno già sofferto abbastanza” L'articolo Autostrade, Giovanni Toti: “La nazionalizzazione è anacronistica. Nessuna guerra sulla pelle dei ...

Rampelli (FDI) : Si a Nazionalizzazione autostrade : Roma – “Lo Stato deve tutelare i suoi interessi che sono, o dovrebbero essere, quelli dei cittadini. Quando si entra in sistemi complessi e strategici, come la rete autostradale, bisogna almeno garantirsi la cosiddetta quota d’oro, (golden share). In questo caso, pare assurdo che lo Stato non abbia nel cda di autostrade neppure un suo componente e ancora piu’ incomprensibile e’ l’inconsapevolezza, nella ...

Giovanni Toti sul crollo del ponte Morandi a Genova : "Chi ha sbagliato pagherà. La Nazionalizzazione delle autostrade è una nostalgia da Prima Repubblica" : "La magistratura sta indagando, credo che farà un buon lavoro e che avremo i colpevoli. Chi ha sbagliato pagherà, qualcuno ha sbagliato di sicuro". Così il governatore ligure Giovanni Toti stamani a Radio 1 interviene sull'individuazione dei colpevoli del crollo di ponte Morandi."La politica ha un altro compito: mitigare i danni per i cittadini e le imprese che hanno già sofferto tanto - ha detto Toti. "Tutti coloro ...