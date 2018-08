Nave Diciotti | Salvini | “Vogliono processarmi? Facciano pure” Poi attacca Fico | “Il

Nave Diciotti - pm di Agrigento indagano per sequestro persona : La procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della Nave Diciotti di 177 migranti, tra cui 29 minori, soccorsi dalla Guardia ...

Nave Diciotti - Matteo Salvini : “I 29 bambini possono scendere adesso - Ue vigliacca” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini parla in diretta Facebook del caso della Nave Diciotti, dopo che le opposizioni hanno parlato del possibilità che si profili il reato di 'sequestro di persona'. "Mi indaghino pure" - dice - "Sulla Nave ci sono 29 bambini? Loro scendano. Ma si attivi l'Ue, l'Italia ha già dato".Continua a leggere

“Fatelo subito”. Nave Diciotti - la svolta che non fa felice Matteo Salvini : Continuano le polemiche intorno alla vicenda della Nave della guardia costiera Diciotti, bloccata nel porto di Catania da due giorni senza che le sei stato accordato il permesso di attraccare. Mentre continua il botta e risposta sui social, che ha visto coinvolto soprattutto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ecco infatti arrivare la notizia della richiesta della procura di Catania proprio al numero uno della Lega e a ...

Diciotti - si accolgano subito i 29 minorenni a bordo della Nave : Sarebbero 29 su 177 i minori stranieri non accompagnati a bordo della nave della Guardia Costiera italiana Diciotti, che si trova in acque italiane da ormai sette giorni, attraccata da due giorni al porto di Catania, ma senza il permesso a sbarcare il suo carico di esseri umani disperati, disidratati e bisognosi di cure. La situazione paradossale è il frutto dell’ultimo scontro interno al governo gialloverde, fra il ministro dei Trasporti ...

Nave Diciotti - pm : "Fare scendere i minori". Fico : "Sbarchino i 177" : Nave Diciotti, pm: "Fare scendere i minori". Fico: "Sbarchino i 177" Il presidente della Camera si smarca dal governo e chiede che scendano i 177 migranti a bordo. Arriva anche l'appello dei pm ai ministri: "Fate scendere i minori". La Procura di Agrigento indaga per "illecito trattenimento di ...

Nave Diciotti - secondo giorno di proteste in porto. Ci sono le coop dell’accoglienza : “Situazione inumana e illegittima” : Nessuno sbarco, ancora, dalla Nave Diciotti, arrivata alle 23.30 circa di due giorni fa nel porto di Catania con 177 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. I profughi, è la linea adottata, non potranno lasciare il pattugliatore della Guardia Costiera in attesa della ripartizione tra i Paesi del’Unione europea dei migranti soccorsi. Anche questa mattina sul molo di Levante è presente solo personale della guardia costiera, della polizia di ...

Migranti - quattro anni in servizio e oltre 38 mila persone soccorse : i numeri della Nave Diciotti : Ha navigato tanto da coprire per ben quattro volte il giro del Mondo. Nell'estate del 2014 nave Diciotti ha preso parte all'isola del Giglio alle operazioni di rigalleggiamento della nave da crociera ...