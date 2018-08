Nave Diciotti | Salvini | I 29 minori scendano Fico faccia il suo lavoro che io

blogo

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Matteoha tenuto una diretta Facebook questa sera, poco dopo le 19, che ha presentato scrivendo:"Ho promesso di difendere confini e sicurezza degli Italiani, questo faccio da due mesi da quando sono ministro, questo continuerò a fare. 700.000 immigrati sbarcati coi governi di sinistra mi sembrano abbastanza! Vogliono processarmi o arrestarmi?no pure, io non sono solo. P.s. I buonisti di sinistra che vogliono i “porti aperti” a tutti, lo sanno che cinque milioni di Italiani vivono in povertà??? Prima gli Italiani. Il resto si vedrà"Durante il suo intervento, tra i vari argomenti toccati, ha parlato anche del caso dellache è ferma a Catania:"Questadella Guardia Costiera che è attraccata al porto di Catania. Che cosa ho detto? A nome mio e anche a nome vostro, perché penso che è per questo che mi avete votato e mi pagate lo stipendio. Basta con il ...