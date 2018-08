Nave Diciotti | Martina | Governo incapace

blogo

: #Boatpeople Di barche di migranti costrette a vagare in mare senza approdo ne abbiamo viste tante, dal sud-est asia… - PaoloGentiloni : #Boatpeople Di barche di migranti costrette a vagare in mare senza approdo ne abbiamo viste tante, dal sud-est asia… - robertosaviano : Ministro della Mala Vita, oggi gode di un consenso popolare che cavalca come un’onda, pronta a richiudersi su di le… - MSF_ITALIA : Il nostro team è in attesa di fornire primo soccorso psicologico alle persone soccorse dalla nave #Diciotti della… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Il segretario del Pd Mauriziooggi è stato al porto di Catania dove è attraccata lache ha a bordo 177 migranti, tra cui 29 minori (che nel frattempo hanno avuto l'ok di Matteo Salvini per sbarcare). Il leader dei Dem ha condiviso alcune foto scattate davanti allae ha scritto:"Ora a Catania. Sbarcare subito le 177 persone a bordo della #tenute bloccate da giorni. Unadello Stato che non può sbarcare in un porto italiano per la propaganda delche non gestisce ma lucra sulla disperazione #fermatevi #restiamoumani", Salvini: "I 29 minori scendano. Fico faccia il suo lavoro che io faccio il mio" Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, attacca direttamente il Presidente della Camera Roberto Fico, ma dà anche ordine che i minori presenti sulla...