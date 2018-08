NAVE DICIOTTI FERMA A CATANIA | FICO | MIGRANTI DEVONO SBARCARE Malta attacca

NAVE DICIOTTI - Fico : "Le 177 persone a bordo devono poter sbarcare" : Nave Diciotti, Fico: "Le 177 persone a bordo devono poter sbarcare" Il presidente della Camera non sposa la linea del ministro Salvini e chiede che i migranti, fermi da lunedì sera al porto di Catania, possano scendere a terra anche in assenza di un accordo con l'Unione europea. Malta accusa l'Italia di non rispettare gli ...

NAVE DICIOTTI - secondo giorno di proteste in porto. Ci sono le coop dell’accoglienza : “Situazione inumana e illegittima” : Nessuno sbarco, ancora, dalla Nave Diciotti, arrivata alle 23.30 circa di due giorni fa nel porto di Catania con 177 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. I profughi, è la linea adottata, non potranno lasciare il pattugliatore della Guardia Costiera in attesa della ripartizione tra i Paesi del’Unione europea dei migranti soccorsi. Anche questa mattina sul molo di Levante è presente solo personale della guardia costiera, della polizia di ...

NAVE DICIOTTI ancora in stallo. Terres des Hommes : "Sbarcate almeno i minori". Salvini litiga con Saviano : Non sono previste al momento novità sulla vicenda della Nave della Guardia costiera italiana Diciotti con a bordo 177 migranti, attraccata a Catania, senza autorizzazione allo sbarco. Lo riferiscono fonti del Viminale, che attendono un segnale dall'Europa sull'accoglienza diffusa dei migranti.Trovare una soluzione è un "imperativo umanitario", ha detto un portavoce della Commissione europea, sottolineando che i contatti con gli ...

NAVE DICIOTTI - Saviano : "in ostaggio 177 esseri umani" : 22.32 - Roberto Saviano contro il governo Conte sul caso della Nave Diciotti della Guardia costiera, nel porto di Catania da ieri ma senza il permesso di far sbarcare i 177 migranti a bordo: Il Governo tiene in ostaggio 177 esseri umani. La Diciotti, che da 5 giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale di sequestro di persona plurimo "di Stato", scrive l'autore di ...

NAVE DICIOTTI - Malta risponde a Salvini : 'Sui migranti abbiamo sempre rispettato gli impegni' : 'Se si possono rivedere le concessioni autostradali, si possono rivedere anche i trattati internazionali che hanno, in alcuni casi, 50 anni di storia alle spalle visto che il mondo in mezzo secolo è ...

NAVE DICIOTTI a Catania - i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte : Nave Diciotti a Catania, i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti del pattugliatore italiano che è arrivato nel porto etneo lo scorso lunedì. Al momento, fanno sapere dal Viminale, non sono previste novità. Malta accusa l'Italia: non rispetta gli ...

