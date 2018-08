Nave Diciotti ancora in stallo Terres des Hommes | Sbarcate almeno i minori

Nave Diciotti - Saviano : "in ostaggio 177 esseri umani" : 22.32 - Roberto Saviano contro il governo Conte sul caso della Nave Diciotti della Guardia costiera, nel porto di Catania da ieri ma senza il permesso di far sbarcare i 177 migranti a bordo: Il Governo tiene in ostaggio 177 esseri umani. La Diciotti, che da 5 giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale di sequestro di persona plurimo "di Stato", scrive l'autore di ...

Migranti - le accuse di Malta all'Italia. Ancora stallo sulla Nave Diciotti : La Valletta: "Roma non ha rispettato i patti sulla Lifeline". Appello di Libera e Migrantes: "Fate sbarcare i 177 profughi dalla nave della Guardia Costiera"

Nave Diciotti - Malta risponde a Salvini : 'Sui migranti abbiamo sempre rispettato gli impegni' : 'Se si possono rivedere le concessioni autostradali, si possono rivedere anche i trattati internazionali che hanno, in alcuni casi, 50 anni di storia alle spalle visto che il mondo in mezzo secolo è ...

Diciotti - ancora stallo per Nave a porto Catania con 177 migranti : Roma, 22 ago., askanews, - Secondo giorno attraccata al porto di Catania, settimo giorno dal salvataggio dei migranti naufraghi. Questa la situazione della nave Diciotti della Guardia costiera ...

Nave Diciotti a Catania - i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte - : Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti del pattugliatore italiano che è arrivato nel porto etneo lo scorso lunedì. Al momento, fanno sapere dal Viminale, non sono ...

Nave Diciotti a Catania da due giorni - la preghiera dei migranti a bordo dell’imbarcazione : Nessuno sbarco, ancora, per la Nave Diciotti, arrivata alle 23.30 di due giorni fa, lunedì 20 agosto, nel porto di Catania con 177 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. Nel video, le persone in preghiera all’alba di mercoledì. Sul molo è presente il personale della Guardia costiera, della polizia di Stato, della guardia di finanza e dei carabinieri. Nessun volontario e niente Protezione civile per l’assistenza a un eventuale ...

La Diciotti diventa un caso - Unhcr : "Sulla Nave vittime di torture e abusi" | Msf : consentire sbarco per cure : La nave ha ottenuto il permesso di attraccare nel porto di Catania ma non a sbarcare le persone a bordo

Nave Diciotti ferma a Catania. Msf : 'Fate sbarcare i 177 migranti' : È questo il dovere della politica, ma è anche il compito di un popolo che ha dimostrato tante volte la sua vocazione all' ospitalità', conclude la nota congiunta.

Nave Diciotti in porto a Catania - ma i 177 migranti restano a bordo. Salvini : 'L'Ue non c'è' : È stallo nel porto di Catania per Nave Diciotti, l'imbarcazione della Guardia costiera approdata ieri sera poco prima di mezzanotte con a bordo 177 profughi, quasi tutti, a quanto pare, provenienti ...

