Nainggolan in discoteca | ecco la decisione dell’Inter dopo il caos delle ultime ore

Nainggolan in discoteca con Corona - arriva la risposta del centrocampista : “solo cazzate” [GALLERY] : Radja Nainggolan risponde alle polemiche imperversate sul web dopo la pubblicazione delle foto che lo vedono accanto a Fabrizio Corona in una discoteca di Bergamo Radja Nainggolan risponde alla polemica scoppiata sul suo conto, dopo la pubblicazione di alcune foto accanto a Fabrizio Corona in una discoteca di Bergamo. Il calciatore dell’Inter è stato immortalato mentre trascorre del tempo nel privé del locale assieme all’ex re ...

Radja Nainggolan beccato in discoteca con Fabrizio Corona la sera prima dell’esordio in campionato. I tifosi dell’Inter : “È arrivato un pacco da Roma?” : Ancora non è sceso in campo con la nuova maglia dell’Inter ma Radja Nainggolan fa già discutere. L’acquisto più costoso dell’estate nerazzurra, costato 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo alla Roma, è stato beccato in discoteca assieme a Fabrizio Corona. Venerdì scorso infatti, il calciatore è stato l’ospite vip di una serata organizzata alla discoteca La Casa Loca di Dalmine, in provincia di Bergamo. ...

