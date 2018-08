Mountain Bike – Coppa del Mondo | la Bianchi Countervail al completo per il finale a La

Il crollo del ponte di Genova : Manuele Bellasio - promessa della Mountain Bike - tra le vittime : Sono tante le vite spezzate in quel maledetto 14 agosto e tra le macerie del ponte Morandi a Genova ancora si continua scavare con la speranza di trovare qualche sopravvissuto. Il computo dei morti accertati è di 39 mentre i feriti sono 16 di cui 9 gravi. Un dato che, purtroppo, potrebbe aggiornarsi ora dopo ora. C’è anche una giovane promessa della mountain bike tra le vittime del crollo del viadotto su cui passava l’autostrada A10. ...

Crollo del ponte Morandi : Samuele - morto con mamma e papà; Manuele giovane promessa della Mountain bike; Angela - la funzionaria milanese : Samuele, otto anni, era in viaggio con i genitori. Il telefonino abbandonato e gli squilli di una mamma

Mountain Bike - Europei 2018 : l’Italia torna ai vertici con Luca Braidot. I veterani Fontana e Lechner ancora piazzati : Agli Europei di Mountain bike di Glasgow (Gran Bretagna), l’Italia è finalmente tornata sul podio nel cross country grazie allo straordinario argento conquistato da Luca Braidot. L’ultima medaglia elite risaliva al 2015 con l’argento di Eva Lechner, mentre al maschile era stato Marco Aurelio Fontana nel 2013 a prendersi il bronzo. In questa rassegna continentale i due veterani azzurri si sono ancora piazzati, ma fortunatamente l’Italia ha ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo Moint Saint Anne 2018 : Gerhard Kerschbaumer secondo nella penultima tappa : Prosegue il momento positivo del campione d’Italia Gerhard Kerschbaumer. nella penultima prova di Coppa del Mondo 2018 di Mountain bike a Mont-Sainte-Anne, in Canada. Il campione italiano, dopo aver trionfato a Vallnord (Andorra), è giunto secondo in questo round, mettendo in evidenza coraggio e grandissima classe. Partito con circospezione, l’altoatesino si è reso protagonista di una grande rimonta che lo ha portato a ridosso della ...

Sestola : In Mountain Bike lungo i sentieri del Cimone : 300 chilometri di emozioni : Vestiti con magliette sgargianti, con casco integrale e protezioni lungo tutto il corpo si lasciano andare a qualche urlo liberatorio e di sana felicità immersi nella folta...

Mountain Bike - il team Bianchi-Countervail pronto per la tappa canadese di World Cup : Colledani, Fontana, Tempier e Teocchi saranno al via con le loro Methanol a Mont-Sainte-Anne dal 10 al 12 agosto Dopo l’agrodolce avventura ai Campionati Europei, il team Bianchi Countervail è pronto a rituffarsi nella Coppa del Mondo. Nadir Colledani, Marco Aurelio Fontana e Stephane Tempier saranno in gara con Methanol 29.1 FS nelle prove di XCC short track e di cross country, mentre Chiara Teocchi è attesa alla partenza della gara ...

Europei Mountain Bike - Braidot d'argento nel cross country : Luca Braidot ha vinto la medaglia d'argento nella specialità del cross country ai campionati Europei di mountain bike di Glasgow. Il 27enne goriziano si è arreso solo allo svizzero Lars Forster dopo ...

Mountain Bike - Europei 2018 : Luca Braidot si tinge d’argento nel cross country. Vince Forster : Anche dalla Mountain bike arrivano gioie per quanto riguarda i colori azzurri agli European Championships di Glasgow. Nella prova continentale maschile del cross country, disputatasi in quel di Cathkin Braes Mountain bike Trails, Luca Braidot coglie una strepitosa medaglia d’argento al termine di una gara corsa da vero protagonista. Sempre nel vivo della corsa Braidot, in un primo momento assieme al compagno di squadra Marco Aurelio ...

Mountain Bike - Europei 2018 : Luca Braidot d’argento nella prova del cross country - l’oro allo svizzero Lars Forster : Agli Europei di Glasgow 2018 di Mountain Bike lo svizzero Lars Forster si prende la medaglia d’oro, subito dietro l’elvetico l’italiano Luca Braidot Tuffi, nuoto e non solo. Agli Europei di Glasgow 2018 anche la Mountain Bike regala emozioni uniche all’Italia. nella prova del cross country l’italiano Luca Braidot si è consacrato secondo a livello continentale, guadagnandosi un argento meritatissimo. ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Italia protagonista nei tuffi e nella Mountain bike! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...

Mountain Bike - Europei : Neff regina d'Europa : La 25enne di Thal, già campionessa del mondo in carica, si ripete sul tracciato continentale e conquista la terza medaglia d'oro della sua carriera, dopo quelle del 2015 e 2016. Medaglia d'argento ...