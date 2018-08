MotoGp – Vinales a Silverstone col sorriso | l’ottimismo dello spagnolo è sorprendente

Lo 'spinning' - uno dei mali delle MotoGp - e della Yamaha di Rossi e Vinales - : Sul piano letterario il termine "spinning", con tutta probabilità, non porterà fama e successo ai suoi inventori più di quanto non abbiamo già raggiunto con i loro risultati sportivi, ma la difficoltà ...

MotoGp – Crisi Yamaha - già a Silverstone i primi cambiamenti : un nuovo arrivo in aiuto di Valentino Rossi e Vinales : Valentino Rossi e Maverick Vinales avranno una nuova mano d’aiuto a partire dal Gp di Silverstone: inizia la rivoluzione Yamaha Weekend disastroso ma al tempo stesso significativo e importante, in Austria, per la Yamaha. Dopo una qualifica da dimenticare, il project leader del team di Iwata ha chiesto pubblicamente scusa ai suoi piloti, ammettendo di stare affrontando un periodo complicato, ma di esser pronti a dare una svolta. La ...

MotoGp – Altro che divertimento! Vinales deluso : “impossibile raggiungere il mio obiettivo” : Maverick Vinales deluso e amareggiato al termine del weekend del Gp d’Austria: le parole dello spagnolo della Yamaha al Red Bull Ring Se Valentino Rossi, dopo il Gp d’Austria, andato in scena ieri pomeriggio e vinto da Jorge Lorenzo, seguito sul podio da Marquez e Dovizioso, ha ammesso di essersi divertito, seppur protagonista di un weekend deludente, non può dirsi altrettanto divertito il suo compagno di squadra Maverick ...

MotoGp - Viñales punta a Silverstone : “non ho avuto problemi in Austria - non capisco cosa non vada” : Maverick Viñales commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo il Gp d’Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel ...

MotoGp - Viñales striglia la Yamaha : “spero che rispondano positivamente - così da migliorare le prestazioni” : Il pilota spagnolo della Yamaha ha parlato dell’undicesimo posto in qualifica, chiedendo alla Yamaha di lavorare per migliorare la situazione E’ di Marc Marquez la pole position del Gp d’Austria di MotoGp. Lo spagnolo, in sella alla Honda Hrc, gira in 1’23″241 precedendo di soli due millesimi la Ducati di Andrea Dovizioso (1’23″243). AFP PHOTO / LLUIS GENE A chiudere la prima fila, con il terzo ...

MotoGp – Yamaha si scusa con Rossi e Vinales - le parole del project leader Tsuya : “stiamo cercando di capire come risolvere i problemi” : Le parole del project leader Yamaha nella conferenza stampa del team di Iwata durante la quale Tusya ha ufficialmente chiesto scusa ai piloti Rossi e Vinales Conferenza stampa sorprendente al Red Bull Ring al termine delle qualifiche del Gp d’Austria, disastrose per la Yamaha: Vinales e Valentino Rossi hanno affrontato due giornate complicatissime e domani partiranno rispettivamente dall’11ª e dalla 14ª casella in griglia di ...

MotoGp Yamaha - il project leader si scusa con Rossi e Vinales : Dopo la pessima qualifica dell'Austria i vertici della Yamaha ci cospargono il capo di cenere e chiedono scusa. Lo fa addirittura Kouji Tsuya, project leader della M1 MotoGP, in conferenza stampa: "La ...

MotoGp – Clima disteso in casa Yamaha : le nuove parole di Vinales sul lavoro di oggi con Forcada in Austria : Maverick Vinales sereno e sorridente nonostante una prima giornata di prove complicata al Red Bull Ring Sembra che la situazione in casa Yamaha sia un po’ più distesa dopo la prima giornata di prove libere del Gp d’Austria. Al Red Bull Ring, nonostante le evidenti difficoltà tecniche, che non hanno permesso ai due piloti Yamaha di effettuare due sessioni di prove soddisfacenti, sembra che al lato dei box di Vinales il Clima sia ...

MotoGp - Viñales sorride a denti stretti : “c’è tanto lavoro da fare - speriamo che la qualifica sia asciutta” : Il pilota spagnolo ha superato i problemi che lo hanno costretto a saltare i test di Brno, confermando di sentirsi bene in sella alla Yamaha I problemi fisici sono alle spalle, Maverick Viñales è di nuovo tornato in forma dopo i guai che lo hanno costretto a saltare il test di Brno. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Lo spagnolo non ha brillato nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, chiudendo ventesimo senza rischiare nulla ...

MotoGp – Tensione in casa Yamaha : Forcada minaccia di ‘abbandonare’ Vinales - ma la Yamaha lo trattiene : Aria tesa in casa Yamaha: Forcada trattenuto dal team di Iwata dopo la ‘minaccia’ di abbandonare Vinales a stagione in corso Momenti di Tensione in casa Yamaha dopo il weekend della Repubblica Ceca: a Brno è stata infatti ufficializzata la ‘rottura’ tra Vinales e Ramon Forcada, che a partire dalla prossima stagione non lavoreranno più insieme all’interno dei box Yamaha. Il capotecnico spagnolo ha spiegato di ...

MotoGp – Vinales è un fiume in piena : lo spagnolo vuota il sacco sul ‘caso Forcada’ : Tutta la verità di Maverick Vinales sulla rottura con Ramon Forcada: lo spagnolo della Yamaha non ci sta La Yamaha sta affrontando un momento complicato: il team di Iwata sta lavorando sodo per risolvere i problemi che attanagliano i piloti ormai da troppo tempo. A complicare la situazione all’interno del team, anche la situazione che si è creata nei box di Mavrerick Vinales: lo spagnolo non sta affrontando un periodo roseo e ha ...

MotoGp – Vinales dimentica Brno - lo spagnolo pronto per l’Austria : “ecco come sto” : Maverick Vinales pronto a tornare in pista dopo il difficile weekend della Repubblica Ceca: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp d’Austria Weekend complicato per Maverick Vinales a Brno: lo spagnolo della Yamaha ha terminato il suo Gp della Repubblica Ceca ancor prima di poter terminare il primo giro, a causa di una caduta che gli ha poi impedito di disputare la giornata di test del lunedì. Nulla di grave ...

MotoGp - Vinales cade a Brno e se la prende con… il team! Le dure parole di Maverick : “sbagliato trovare il set-up nel warm-up” : Maverick Viñales parla dopo il suo deludente Gp di Repubblica Ceca, lo spagnolo è caduto durante la gara odierna: le parole del pilota della Yamaha Una caduta è costata a Maverick Viñales la possibilità di correre per le prime posizioni del Gp di Repubblica Ceca. Lo spagnolo della Yamaha ha concluso il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp con uno zero che pesa sulla sua classifica iridata. “Non so cosa sia successo, ...