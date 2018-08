MotoGp – Valentino Rossi motivato per Silverstone | le prime parole del Dottore dopo i

MotoGp - Valentino Rossi : “Voglio capire se la Yamaha vuole vincere. Il fisico tiene bene” : Un Valentino Rossi tutt’altro che felice quello che si appresta ad affrontare quest’ultima parte di stagione nel motomondiale 2018. Il suo campionato iridato di MotoGP sta andando davvero dalla parte sbagliata a causa degli ormai noti problemi di elettronica che presenta la Yamaha. Il Dottore con la sua classe prova a diminuire il gap dagli avversari, ma il mezzo a disposizione non glielo concede. “Manca ancora molto alla fine ...

MotoGp - Valentino Rossi : 'Con una moto più competitiva avrei potuto lottare per vincere" : Questo è positivo per la coppa del mondo, ma a volte è difficile quando si hanno problemi'. I problemi della Yamaha 'Stagione difficile, perché penso che la Yamaha al momento non sia competitiva come ...

MotoGp - Test Misano 2018 : le Ducati di Lorenzo e Dovizioso davanti a tutti. Assente Marquez - Valentino Rossi è quarto : E’ sempre la Ducati a fare la voce grossa in questo scorcio di stagione in MotoGP. Dopo aver vinto gli appuntamenti di Brno (Repubblica Ceca) e del Red Bull Ring (Austria), le due GP18 hanno confermato la loro supremazia nella giornata di Test che si è tenuta ieri a Misano in vista del pRossimo GP di San Marino (7-9 settembre) ed anche in preparazione del round di Silverstone (Gran Bretagna) che caratterizzerà il weekend che sta per ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Gran Bretagna. Striscia aperta di quattro podi a Silverstone : Sarà Silverstone il teatro della pRossima recita del Motomondiale. Sul circuito britannico va in scena la dodicesima prova di un campionato che pare avere sempre più un solo padrone, Marc Marquez. Il suo più immediato inseguitore è Valentino Rossi, staccato però di 59 lunghezze. Il Dottore, alle prese con i soliti problemi della Yamaha, ha ottenuto otto successi nel GP della Gran Bretagna, ma solo uno di questi è arrivato a Silverstone, sede ...

MotoGp - la classifica degli stipendi. Quanti soldi guadagnano i piloti? Marquez il più ricco - Valentino Rossi… : I piloti di MotoGP sono tra gli sportivi più pagati in circolazione anche se i loro ingaggi non avvicinano minimamente i maxi guadagni che siamo abituati a vedere tra i top player di calcio, football americano, basket, baseball, tennis e golf. I centauri non possono lamentarsi degli stipendi che ricevono dalle proprie scuderie (a cui vanno aggiunti poi gli introiti provenienti dai vari sponsor), le loro prestazioni sono ben remunerate anche se ...

MotoGp - Mondiale 2018 : tanti giovani interessanti per l'Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Il nove volte campione del mondo sembra più in forma ora rispetto a qualche anno fa, ma per sua sfortuna non è assecondato da una M1 che è lontana in fatto di prestazioni rispetto a Ducati e Honda. ...

MotoGp - Mondiale 2018 : tanti giovani interessanti per l’Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Dopo aver tagliato la boa di metà stagione nel MotoMondiale è tempo di fare un primo bilancio per quanto riguarda i colori italiani. Sono 26 i piloti che hanno preso il via ad almeno una gara in questo 2018, nelle tre classi (manca all’appello la wild card Michele Pirro che, al Mugello, non ha potuto correre dopo il terribile incidente nel corso delle prove libere) e, chi più chi meno, si sono distinti in queste prime 11 tappe del ...

MotoGp – Crisi Yamaha - già a Silverstone i primi cambiamenti : un nuovo arrivo in aiuto di Valentino Rossi e Vinales : Valentino Rossi e Maverick Vinales avranno una nuova mano d’aiuto a partire dal Gp di Silverstone: inizia la rivoluzione Yamaha Weekend disastroso ma al tempo stesso significativo e importante, in Austria, per la Yamaha. Dopo una qualifica da dimenticare, il project leader del team di Iwata ha chiesto pubblicamente scusa ai suoi piloti, ammettendo di stare affrontando un periodo complicato, ma di esser pronti a dare una svolta. La ...

MotoGp – Valentino - che dolcezza! Il gesto tenerissimo di Rossi alla sua M1 dopo il Gp d’Austria [VIDEO] : La dolcezza infinita di Valentino Rossi: il tenero gesto del Dottore dopo il Gp d’Austria di ieri al Red Bull Ring Weekend amaro in casa Yamaha, quello al Red Bull Ring: i piloti ufficiali hanno passato dei giorni davvero complicati, quasi infernali, ricevendo anche le scuse dal team project Tsuya dopo le disastrose qualifiche di sabato. Il Dottore è comunque riuscito in una positiva rimonta, dal 14° al 6° posto, che gli permette di ...

MotoGp – Valentino Rossi - la minaccia Ducati e la difesa della Yamaha : “cambiamenti al vertice? Ecco cosa penso” : La sincerità di Valentino Rossi sul futuro della Yamaha: le parole del Dottore dopo il Gp d’Austria sui test di Misano e possibili cambiamenti ad Iwata Una gara quasi positiva, quella di ieri al Red Bull Ring, per Valentino Rossi, dopo un weekend disastroso. Il Dottore è riuscito a chiudere il suo Gp d’Austria al sesto posto dopo essere partito dalla 14ª casella in grigia, grazie anche ad una modifica apportata sulla moto nel ...

MotoGp - due ombrelline mozzafiato per Valentino Rossi in Austria : ecco le Miss ceche del Dottore [GALLERY] : Due reginette di bellezza per Valentino Rossi al Red Bull Ring, ecco le due splendide ombrelline del Dottore in occasione del Gp d’Austria Si chiamano Nikol Zimlová e Kristyna Langova e sono state le sexy ombrelline di Valentino Rossi e Maverick Vinales in occasione dell’undicesimo round del campionato mondiale di MotoGp. I due piloti Yamaha si sono potuti accompagnare sul circuito del Red Bull Ring alle due Miss ceche, che ...

MotoGp – Valentino Rossi sesto in Austria : la reazione del team Yamaha al suo rientro ai box [VIDEO] : Pacche, applausi, strette di mano e abbracci per Valentino Rossi al termine del Gp d’Austria dopo la sua gara in rimonta al Red Bull Ring Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la ...