Motocross - GP Bulgaria 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il Mondiale Motocross MXGP 2018 è pronto per fare tappa a Sevlievo per il GP di Bulgaria 2018 in programma nel weekend del 25-26 agosto. La rassegna iridata affronta il quartultimo appuntamento della stagione e ormai il campionato sembra essere segnato. Jeffrey Herlings vanta 58 punti di vantaggio su Tony Cairoli che ormai ha alzato bandiera bianca. L’olandese continua a vincere e ha messo un importante distacco tra sé e il Campione del ...