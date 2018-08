Moto2 e Moto3 | GP Gran Bretagna Bagnaia e Bezzechi | continua la corsa iridata

Bezzecchi e Bagnaia - ma non solo. L'Italia riparte da Moto2 e Moto3 : Il Gran Premio d'Austria ha regalato tre gare mozzafiato, con duelli epici degni della regia di Sergio Leone: in Moto3, Marco Bezzecchi e l'eroico Jorge Martin; in Moto2 Francesco Bagnaia si inventa ...

Dalla Moto3 alla Moto2 : Marco Bezzecchi in pista l'anno prossimo con Tech3 KTM : E' ufficiale: Marco Bezzecchi fa il grande salto passando Dalla Moto3 alla Moto2. Il prossimo anno scenderà in pista nella classe di mezzo con la KTM di Tech3, come confermato ufficialmente dal pilota ...

GP Brno : in Moto2 vince Oliveira - 2° Marini - 3° Bagnaia. Trionfo di Di Giannantonio in Moto3 : LIVE 13:04 5 ago Moto2, l'ordine di arrivo 1 M. Oliveira 39:22.324 2 L. Marini +0.070 3 F. BAGNAIA +0.525 4 L. BALDASSARRI +0.745 5 X. VIERGE +3.362 6 B. BINDER +3.643 7 M. SCHROTTER +3.694 8 J. ...

Moto2 e Moto3 - la diretta del GP di Germania : LIVE 10:52 15 lug Si torna in pista al Sachsenring con il nono atto della stagione: subito la Moto3, alle 12.20 la Moto2 e alle 14 la MotoGP. Tutto in tv in esclusiva su Sky Sport MotoGP, canale 207,, mentre dalle gare agli approfondimenti su skysport.it potete seguire l'intera giornata in pista con il nostro live-blog. L'uomo da battere in Moto3 è il leader del Mondiale, ...

Moto3 Assen - Martin fa la pole; in Moto2 brilla Bagnaia : Sarà Jorge Martin a scattare in pole nel GP di Olanda della Moto3. Sulla pista di Assen lo spagnolo del team Gresini coglie la quinta pole delle ultime 6 gare, segna il tempo di 1'42"039 e precede ...