Moto Gp Yamaha | Viñales | «Ora abbiamo un buon feeling»

MotoGp – La Yamaha pronta per Silverstone : le parole di Meregalli alla vigilia del Gp della Gran Bretagna : Maio Meragalli svela lo spirito col quale la Yamaha arriva a Silverstone: le parole del team director alla vigilia del Gp di Gran Bretagna Dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista, a Silverstone, per il Gp della Gran Bretagna. La Yamaha non ha riposato molto nella settimana di pausa di metà agosto: domenica infatti i piloti sono scesi in pista, a Misano, per un’importante giornata di test, ...

Moto Gp Yamaha - Viñales : «In Inghilterra ho vinto la mia prima gara in top class» : TORINO - Alla ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva, dopo un paio di gare in ombra, Maverick Viñales spera di poter lottare per il podio a Silverstone, in una pista considerata favorevole ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Voglio capire se la Yamaha vuole vincere. Il fisico tiene bene” : Un Valentino Rossi tutt’altro che felice quello che si appresta ad affrontare quest’ultima parte di stagione nel motomondiale 2018. Il suo campionato iridato di MotoGP sta andando davvero dalla parte sbagliata a causa degli ormai noti problemi di elettronica che presenta la Yamaha. Il Dottore con la sua classe prova a diminuire il gap dagli avversari, ma il mezzo a disposizione non glielo concede. “Manca ancora molto alla fine ...

Motogp : Valentino Rossi attacca la Yamaha/ "Per me è importante capire se vogliono vincere" : Motogp, Valentino Rossi attacca la Yamaha ancora una volta: "Per me è importante capire se vogliono vincere", messaggio chiaro visti i problemi della M1.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:25:00 GMT)

MotoGP - Rossi punta il dito contro la Yamaha : "Frustrante non riuscire a migliorare" : "Per me è importante capire se vogliono vincere, ma non sarà nemmeno facile restare secondo in campionato"

MotoGP - Rossi si sfoga ancora : "Voglio capire se la Yamaha vuole vincere" : Se la Yamaha M1 fatica a tenere il passo di Honda e Ducati, non altrettanto si può dire del 9 volte campione del mondo che, nonostante l'avvicinarsi dei 40 anni, li compirà il pRossimo febbraio, ...

MotoGP - GP di Gran Bretagna. Silverstone : una pista Yamaha per tornare a vincere : Quello di questo weekend sarà il 19° GP della top-class che si tiene a Silverstone. Lo storico circuito inglese fece la sua prima apparizione nel 1977 e restò in calendario fino al 1986. Fu quindi ...

MotoGP Test a Misano : Lorenzo in vetta. Pure la Yamaha al lavoro : Continua il bel momento di forma di Jorge Lorenzo a le Ducati. Il maiorchino, infatti, ha chiuso al comando la giornata di Test svolta a Misano da Ducati, Yamaha ufficiali, Aprilia, Honda Lcr e Honda ...

Moto Gp Yamaha - Zarco : «Tornare vicino al podio sarebbe fantastico» : TORINO - Johann Zarco, sempre alla ricerca della migliore forma, punta a fare meglio rispetto all'Austria sul circuito di Silverstone, che dovrebbe adattarsi maggiormente alla Yamaha rispetto al red ...

MotoGP - Yamaha al lavoro : primi esami di riparazione : Non c'è agosto che tenga per Yamaha: i giapponesi sono al lavoro già questo fine settimana a Misano e saranno in pista ad Aragòn dopo la gara di Silverstone. L'obiettivo è risolvere i problemi che ...

Yamaha MotoGP : la soluzione al problema elettronica è Michele Gadda : Che la Yamaha soffra di grossi problemi di elettronica [VIDEO] in MotoGP era evidente da diverse gare. Dopo più di un anno senza vittorie, Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno chiesto un segnale forte dalla casa dei tre diapason, segnale che è arrivato in Austria con le scuse in conferenza stampa da parte del team project Kouji Tsuya, ma che a poco servivano per uscire da questo tunnel di insuccessi. Ora, però, i giapponesi sembrano aver ...

Lo 'spinning' - uno dei mali delle MotoGP - e della Yamaha di Rossi e Vinales - : Sul piano letterario il termine "spinning", con tutta probabilità, non porterà fama e successo ai suoi inventori più di quanto non abbiamo già raggiunto con i loro risultati sportivi, ma la difficoltà ...

MotoGp – Crisi Yamaha - già a Silverstone i primi cambiamenti : un nuovo arrivo in aiuto di Valentino Rossi e Vinales : Valentino Rossi e Maverick Vinales avranno una nuova mano d’aiuto a partire dal Gp di Silverstone: inizia la rivoluzione Yamaha Weekend disastroso ma al tempo stesso significativo e importante, in Austria, per la Yamaha. Dopo una qualifica da dimenticare, il project leader del team di Iwata ha chiesto pubblicamente scusa ai suoi piloti, ammettendo di stare affrontando un periodo complicato, ma di esser pronti a dare una svolta. La ...