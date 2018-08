Morti in torrente - vicinanza del Papa : ANSA, - ROMA, 22 AGO - "Nel salutare i pellegrini di lingua italiana, il mio pensiero va alla tragedia, avvenuta nei giorni scorsi in Calabria nei pressi del torrente Raganello, dove hanno perso la ...

Cosenza - escursionisti travolti da un torrente in piena : dieci Morti e undici feriti | Foto e video : Dopo una notte di ricerche i soccorritori hanno rintracciato tre dispersi: stanno tutti bene. Una delle persone recuperate è deceduta all'ospedale di Cosenza a causa di un trauma toracico. Altri 11 i feriti ricoverati, sei dei quali in gravi condizioni.

10 vittime per la piena nelle gole del torrente. Min.Costa : 'stanchi di piangere i Morti' : La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio. La Protezione Civile aveva diramato l'allerta meteo -

Morti in torrente : tre vittime campane : ANSA, - NAPOLI, 21 AGO - "La tragedia del torrente Raganello, in Calabria, ha travolto anche la nostra Qualiano , Napoli, . Sono appena stato informato che due nostri concittadini, i coniugi Carmen ...

Calabria - torrente in piena travolge escursionisti : 10 Morti nelle Gole del Raganello Le vittime| La dinamica : I corpi scaraventati fino a 5 chilometri dal luogo del disastro. Il Soccorso alpino: «Uno tsunami, evento che capita una volta nella vita»

Antonio De Rasis - chi è il soccorritore del Rigopiano tra i Morti del Raganello/ Guida travolto da torrente : Antonio De Rasis, chi è il soccorritore del hotel Rigopiano tra i morti nelle Gole del Raganello: Calabria, ultime notizie e messaggi per la vittima. La Guida travolta dal torrente(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:12:00 GMT)