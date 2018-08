Morti dopo un tuffo Marco e Ilaria | 21 e 19 anni | la tragedia in piscina

caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Doveva essere una giornata di festa, allegra e spensierata. Ma in un attimo si è trasformata in unaassurda, che ha visto due giovani perdere la vita in un incidente terribile. Due famiglie distrutte in un attimo, quello che ha vistoLipari eAbele annegare durante un party organizzato in una villa a Castelnuovo Don Bosco, nell’Astigiano. Lui, 21, non sapeva nuotare e di colpo si è ritrovato in un punto in cui non riusciva a toccare. Lei, 18enne, lo ha visto in difficoltà e ha tentato con tutte le sue forze di portarlo in salvo, finendo però a sua volta per perdere i sensi e affogare.era uno degli amici dei figli dei custodi della villa che appartiene a un medico, un cardiochirurgo che lavora a Torino. Per tutto il giorno Lipari si era tenuto dove l’acqua era meno profonda e poteva toccare, fino a quel momento fatale. (Continua a ...