huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Moody's mette sotto esame Atlantia: possibile downgrade - fabio_falabella : RT @HuffPostItalia: Moody's mette sotto esame Atlantia: possibile downgrade - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Moody's mette sotto esame Atlantia: possibile downgrade - HuffPostItalia : Moody's mette sotto esame Atlantia: possibile downgrade -

(Di mercoledì 22 agosto 2018)'s ha messoil rating die delle controllate Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma in vista di un. "L'azione sul rating - si legge in una nota di's - riflette gli accresciuti rischi di un abbassamento del profilo di credito diderivanti dai recenti sviluppi seguenti al crollo del ponte Morandi".