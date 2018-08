Mongolfiera | idrovolante | heli-fishing | le 10 esperienze di volo più emozionanti al mondo

vanityfair

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Quello di volare è sempre stato un sogno dell’uomo. Il mito di Dedalo e Icaro, ma anche i disegni di Leonardo fino ai progetti realizzati dei fratelli Wright testimoniano questo desiderio che l’uomo ha inseguito nei secoli, fino a realizzarlo parzialmente grazie agli aerei. Ma a molti non basta. Non si accontentano di vivere il sogno delda dentro un abitacolo di un aereo, voglio sperimentarlo sulla propria pelle; non si spiegherebbero altrimenti alcuni particolari sport, a volte anche estremi, come il Base Jumping, un’attività sportiva che consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici quali montagne, ponti ed edifici atterrando al suolo grazie a un paracadute, il Bunjee Jumping, il deltaplano, il paracadutismo e anche il più recente Flyboard, uno sport nato un paio di anni fa dalla mente di Franky Zapata, noto campione di moto d’acqua. In pratica viene attaccato un ...