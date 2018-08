Moncone est del ponte «pericolante» Scricchiolii | coordinamento urgente

Ponte Morandi scricchiola - ampliata zona rossa/ Genova - paura per Moncone est : verso abbattimento struttura : Cause crollo Ponte Morandi a Genova: scricchiola un moncone, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 18:29:00 GMT)

Scricchiola il Moncone est di ponte Morandi a Genova. I vigili sospendono le operazioni di recupero : Scricchiolii sono stati uditi, nella notte e stamani, provenire dal moncone est di ponte Morandi e per questo motivo, in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le operazioni di recupero delle masserizie e degli oggetti personali dalle abitazioni evacuate. A dare l'allarme alcuni cittadini.È stato escluso che fossero rumori causati dal vento e sono stati attivati accertamenti tecnici ancora in corso. La zona ...

