Mini Cooper offerte di lavoro 2018 | entra nel mondo dei motori | occasione da non perdere

DoMinic Cooper : «Mamma Mia - che caos!» : Questa intervista è tratta dal numero 31-31 di Vanity Fair in edicola fino al 15 agosto 2018 La parola che Dominic Cooper pronuncia più spesso, e anche con una certa solennità, è «chaotic», caotico. E in effetti il caos, inteso però come spensieratezza festosa e naïf, è alla base del film che l’ha reso celebre in tutto il mondo: Mamma Mia!, correva l’anno 2008. Lui era il morettino che duettava con la fidanzata (Amanda Seyfried, nel film figlia ...