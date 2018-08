Milano | la sfida di Legambiente | 5 milioni di alberi per un grande parco contro le isole

OLIMPIADI 2026/ Il Governo lascia la decisione al Coni : è sfida tra Milano - Torino e Cortina : Le OLIMPIADI invernali del 2026 potrebbero svolgersi in Italia. In corsa ci sono Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino . La decisione finale spetterà al Coni (Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:43:00 GMT)

BEYONCÈ E JAY-Z - CONCERTO Milano / Stadio San Siro : i fan sfidano il caldo in fila ai cancelli (6 luglio) : BEYONCÈ e JAY-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di MILANO che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:25:00 GMT)

Milano - i pasdaran del «no» sfidano i sognatori. Il Naviglio ritrovato spacca il centro città : «Sono qui per questa frode del Naviglio . Il costo è enorme come i problemi di viabilità che creerà. È chiaro che dietro ci sono interessi di tutt'altra natura». Ottavio, 83 anni, arriva battagliero, ...

Milano : nuova sfida per Stefano Boeri : Con il progetto denominato Corte Verde, Stefano Boeri Architetti in partnership con Arassociati vince il concorso per il lotto di via San Cristoforo, al centro del cosiddetto Quartiere della Creatività, nella zona sud-occidentale di Milano. La visione architettonica e urbanistica dell’intervento anticipa uno scenario in divenire per questa parte di città, esaltandone l’identità a cavallo tra passato e futuro, memoria e innovazione. “Una ...