Milan | le mosse di Gattuso contro il Napoli | sciolti gli ultimi dubbi

Le pagelle del mercato 2018 : Juve e Inter promosse - bene Milan e Roma : Il colpo del Napoli è Ancelotti mentre alla Lazio servirà un altro miracolo. Bocciate Chievo e Udinese

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan ed Inter tentano il grande colpo - mosse di Samp - Lazio e Genoa : Calciomercato, sono ore caldissime, ecco le trattative più importanti del giorno. Il Milan nelle ultime ore ha ricevuto la bella notizia della riammissione in Europa League, passo fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione. La dirigenza rossonera lavora sul mercato, si cerca un grande attaccante da regalare all’allenatore Gennaro Gattuso, in pole sembrava Alvaro Morata ma nelle ultime ore mossa molto importante. Secondo ...

Milan - adesso basta “allarmismo” sul mercato e cessioni illustri : tutta la verità sulle mosse rossonere : Milan, Yonghong Li è solo un lontano ricordo, il calciomercato rossonero riparte dal fondo americano Elliott Il Milan riparte da Elliott. Dopo il periodo nerissimo targato Yonghong Li, che ha portato anche alla possibile esclusione dalle coppe europee, adesso il fondo americano ha preso in mano la situazione, rasserenando un po’ le acque attorno al club rossonero. Le chiacchiere di calciomercato che vorrebbero tre cessioni illustri, ...

Milan - out Yonghong Li… ed ora? I tifosi possono tornare a sognare : le mosse di Elliott per ridare lustro al club : Yonghong Li saluta il Milan ed ora il fondo americano Elliott avrà importanti decisioni da prendere per il futuro di uno dei club più blasonati al mondo, caduto nell’ombra a causa di una gestione scellerata In casa Milan, l’incubo di una società traballante, potrebbe essere definitivamente finito. Yonghong Li non ha convinto sin dall’inizio, così come non hanno convinto le parole di Silvio Berlusconi, il quale disse di ...

LIVE Milan - le mosse di Elliott : gli americani venderanno il club rossonero. Ufficiale Halilovic : L'autorevole Forbes, rivista statunitense di economia e finanza, ha affrontato l'argomento, sottolineando come, dopo l'inadempimento dell'azionista cinese, il club passerà ad Elliott. Non sarà però ...

LIVE Milan - le mosse di Elliott : gli americani venderanno il club rossonero al miglior offerente : Foto originale Getty Images © scelta da SuperNews 15:30, Elliott non terrà il Milan. L'autorevole Forbes, rivista statunitense di economia e finanza, ha affrontato l'argomento, sottolineando come, dopo l'inadempimento dell'azionista cinese, il club passerà ad Elliott. Non sarà però il passaggio definitivo, in quanto, come ...

Calciomercato Milan - 4 colpi per Gennaro Gattuso : inizia l’assalto alla Champions League - mosse per centrocampo ed attacco [FOTO] : Calciomercato Milan – Il mercato del Milan non è ancora decollato ma entro le prossime settimane dovrebbero essere concluse alcune trattative per permettere al tecnico Gennaro Gattuso di poter contare su una squadra il più possibile completa già all’inizio del ritiro, un pò come fatto nelle scorsa stagione. In porta è arrivato Reina, con la valigia in mano Donnarumma, il Milan spera di monetizzare il più possibile dalla cessione del ...