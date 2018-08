Milan | la nuova e vecchia vita di Paolo Maldini

Con il trio jazz di Gianni Cazzola al via la nuova stagione live del Bonaventura Music Club di Milano : L'ingresso ai concerti e agli spettacoli è, come sempre, libero , il martedì la prima consumazione costa 10 euro, . Per assicurarsi un tavolo è richiesta la prenotazione per la cena , tel. 02.

Castillejo è rossonero - Samu porta con sè la bella fidanzata Noemi : ecco la nuova Wags del Milan [GALLERY] : Noemi Castillejo è la nuova Wags del Milan, la giovane spagnola è la fidanzata del neo calciatore rossonero Samu Castillejo è un nuovo calciatore del Milan. L’attaccante è approdato a Milano in queste ore ed è alle prese con le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club di Elliot. Lo spagnolo, arrivato ai rossoneri dal Villareal, potrebbe rappresentare una pedina importante per la rosa di Gattuso, che pare ...

Nuova missione nelle riserve indiane per Raffaella Milandri : In passato ha già visitato molti Popoli Indigeni, nelle più remote zone del mondo. Tra gli obiettivi, questa volta, portare solidarietà, mettere a fuoco i problemi nelle riserve e incentivare, ...

Milan - Manuel Locatelli va al Sassuolo e saluta così : clamoroso schiaffo alla nuova proprietà : Andrà al Sassuolo , ma Manuel Locatelli non poteva lasciare il Milan senza un ringraziamento via social. Sorpresa, relativa,: non un pensiero per la vecchia dirigenza, Li Yonghong e i cinesi, e la ...

MILINKOVIC SAVIC Milan : NUOVA OFFERTA?/ Ultime notizie - la Lazio punta al rinnovo per chiudere la questione : MILAN, ultima offerta per MILINKOVIC? Operazione da 125 milioni di euro tra prestito, riscatto e contropartite. Ma la Lazio punta al rinnovo per chiudere la questione(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 00:45:00 GMT)

Calciomercato Milan - nuova idea per l’attacco rossonero : primi contatti con lo Spartak Mosca per Quincy Promes : Il club rossonero ha sondato il terreno con lo Spartak Mosca per Quincy Promes, giocatore olandese che gradirebbe il trasferimento in serie A Nuovo obiettivo per l’attacco del Milan, si tratta di Quincy Promes, esterno offensivo olandese di proprietà dello Spartak Mosca. primi sondaggi del club rossonero, che vorrebbe rinforzare il reparto avanzato con un giocatore di sicuro affidamento, capace di segnare quasi cento gol con la ...

Il Milan che sta nascendo : il ritorno di Maldini è il marchio di una nuova era : Rispetto a un mese fa i tifosi rossoneri sembrano vivere in un'altra epoca. Si parlava di fidejussioni, trasferimenti bancari, aumenti di capitale, Europa bloccata. Ora si guarda al futuro con una ...

Nuova avventura per Keisuke Honda - l’ex Milan vola in Australia : c’è la firma con il Melbourne Victory : Il giocatore giapponese ha rivelato di aver firmato per il Melbourne Victory, club di successo della A-League Keisuke Honda inizia una Nuova avventura in Australia con il Melbourne Victory. Il 32enne ex giocatore del Milan ha annunciato su twitter di avere firmato per un anno con il club campione in carica della A-League, il massimo campionato Australiano. “Sono giapponese e non avrei mai pensato di giocare in Australia nella mia ...

Cantiere San Paolo - DeLa furioso : «A rischio la prima con il Milan» Nuova rottura con il Comune : Nuova rottura tra il Napoli e il Comune di Napoli sulla vicenda stadio San Paolo: oggi era in programma una riunione tra l'amministrazione comunale e i vertici del club per la chiusura del...

È nata la nuova Serie A : subito Lazio-Napoli - poi il Milan. E il 30 settembre la Juve di CR7 : La nuova Serie A ha preso forma. Negli studi milanesi di Sky si è composto il calendario della stagione 2018/2019. Partenza choc per la Lazio che riceve il Napoli alla prima giornata e...

