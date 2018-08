Milan | Ivan Gazidis nel mirino di Elliott per il ruolo di ad | offerta da capogiro per lui

Milan - Ivan Strinic interrompe l'attività agonistica : problemi cardiaci : Con una nota sul proprio sito internet, il Milan comunica 'che durante gli accertamenti di routine semestrali, previsti in Italia per gli atleti professionisti, è stato riscontrato che Ivan Strinic ...

Inter e Milan - colpi last minute : arrivano Keita e Bakayoko : Inter E Milan- Ultimi colpi di mercato in vista dell’imminente inizio di stagione. Milan e Inter affondano il colpo e si preparano ad un’annata da autentiche protagoniste. Per quel che riguarda l’Inter, sembrerebbe esser ormai totale l’accordo con il Monaco per il passaggio di Keita Balde in nerazzurro. L’attaccante completerà il parco attaccanti messo a […] L'articolo Inter e Milan, colpi last minute: ...

L'attacco al Colle partito dall'Italia : i troll agivano da Milano : L'intelligence e gli uomini della Postale lavorano per stabilire chi ci fosse dietro quei profili. E dare un nome al regista che, nella notte tra il 27 e il 28 maggio, ha creato gli account per ...

The Next Quasi-Complex : alla Fondazione Prada di Milano arrivano le opere di John Bock : Gli spazi del Podium sono stati trasformati in una sorta di 'teatro dell'assurdo' dove umorismo nero e discipline quali filosofia, economia, musica, moda e frammenti di vita quotidiana si mescolano ...

Milan - ufficiale il doppio colpo arrivano Higuain e Caldara : ... secondo il seguente programma: al mattino test fisici a Milanello, con lo staff di MilanLab; alle 12 visita al Museo Mondo Milan e al Casa Milan Store; alle 14 conferenza stampa di presentazione; ...

Ambiente - Milano : arrivano le EcoIsole per i rifiuti elettronici : Si potenzia la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in città: Milano “adotta” l’EcoIsola. Amsa, in partnership con Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), ha realizzato un progetto sperimentale per semplificare ancora di più il corretto conferimento di lampadine a risparmio energetico e neon, vecchi caricabatterie, ferri da stiro, phon, radioline, ...

Ordini online - ritiri 24 ore su 24 : arrivano a Milano gli armadietti Ikea : Lo marzo scorso Ikea aveva presentato un progetto per realizzare armadietti che consentano il ritiro degli acquisti fatti online 24 ore su 24. E ora è pronto al debutto. Locker, questo il nome della nuova iniziativa, è operativo. All’esterno dei tre negozi dell’area milanese – Carugate, Corsico e San Giuliano – i clienti troveranno gli arrmadietti che faranno da punto di ritiro self service per gli acquisti fatti online. ...

Milan - Ivan Gazidis sarà il nuovo amministratore delegato : Quest'ultimo, inoltre, curerà la parte "politica" i rapporti con tutte le istituzioni , UEFA, Lega Serie A e FIGC, . Chi è Ivan Gazidis? Nato a Johannesburg , Sudafrica, e figlio di due attivisti ...

Mix Festival - arrivano DaMilano e Frassica. Ieri il concerto degli Statuto : ... uno dei protagonisti del giornalismo italiano fa il punto sulla coscienza storica e politica del nostro Paese. Dalla fine della Prima Repubblica al Grande Fratello, dall'antipolitica alle fake news, ...

Milan - Bertolacci al Genoa? Forse no - arrivano importanti novità : Milan, Bertolacci continua ad impressionare Gattuso in allenamento ed il suo trasferimento al Genoa potrebbe dunque saltare definitivamente Il Milan è proprietario del cartellino di Andrea Bertolacci. Il centrocampista, che nella passata stagione ha giocato al Genoa nella passata stagione, è rientrato dal prestito unendosi al ritiro pre-campionato del club rossonero. Ebbene, in un primo momento Bertolacci sembrava essere tra i calciatori ...

Milano. Le sanzioni della Polizia locale arrivano via PEC : Notifiche delle sanzioni via PEC per i professionisti e le aziende che hanno un indirizzo di Posta elettronica certificata. Una