Milan | Gattuso è già in clima Napoli | canta Pino Daniele tra gli autografi

Milan - l'obiettivo di Donnarumma e Gattuso : riportare in alto i rossoneri : Più che cambiare il vento, o la temperatura rimasta altissima dalle parti di Milanello, sono cambiate le facce. La faccia di chi difende il Milan, vale a dire Gigio Donnarumma, più rilassata, e di chi ...

Milan - Gattuso stregato da Bakayoko : il centrocampista subito in campo contro il Napoli : Il Milan non è sceso in campo nella prima giornata valida per il campionato di Serie A, dopo la tragedia che ha sconvolto Genova con il crollo del ponte Morandi è stata rinviata la partita contro il Genoa. La squadra di Gennaro Gattuso è quindi al lavoro per l’esordio, di fronte un osso durissimo, il Napoli con la voglia dell’attaccante Higuain di essere grande protagonista. Ma un altro nuovo arrivo ha stregato ...

Higuain - partita di fuoco sul campo del Napoli : Gattuso ‘si aggrappa’ al Pipita ma per il Milan è un esordio da brividi : La prima giornata è andata in archivio da poche ore ma già si pensa al secondo turno che preannuncia ancora più spettacolo. In particolar modo anticipi incredibili, si apre con Juventus-Lazio, i bianconeri non hanno entusiasmato all’esordio con il Chievo mentre i biancocelesti sono reduci dal ko contro il Napoli. Alle 20.30 il big match tra Napoli e Milan, partita che non ha bisogno di presentazioni. partita particolare per Gonzalo ...

Milan - Donadoni : 'Che rinforzo Higuain! Ora Gattuso...' : Roberto Donadoni , ex allenatore del Bologna, parla a la Gazzetta dello Sport del Milan e del NapolI : 'Gara già decisiva? No. Si capirà qualcosa sugli equilibri dopo 8-10 giornate. Piuttosto il Milan, che ha lo svantaggio di non aver giocato la prima, mi pare che si sia ...

Rino Gattuso - il terrore al Milan dopo la sconfitta dell'Inter : come si preparano contro il Napoli : Tra le mura di Milanello si respira un'aria non più di tanto fresca specialmente dopo la sconfitta inaspettata dell' Inter contro il Sassuolo . Chi più ne è rimasto sorpreso è l'allenatore del Milan ...

Serie A - Gattuso e i giocatori del Milan sorpresi dalla sconfitta dell’Inter : Le chiacchiere da ombrellone sono una cosa, il calcio giocato un’altra. Questo, in sintesi, il pensiero che avrebbero espresso Rino Gattuso e i giocatori del Milan dopo la sconfitta dell’Inter nella partita d’esordio della Serie A 2018-2019 contro il Sassuolo. Sassuolo-Inter 0-1: a Milanello commentano la sconfitta dei nerazzurri Il capitombolo della squadra allenata da Luciano Spalletti ha fatto rumore anche dalle parti di ...

Milan : Caldara - Bakayoko - Higuain. Ecco l'asse centrale di Gattuso : Oltre la nuova anima rossonera, il ritorno di Maldini riassume il concetto, il Milan ha rinnovato anche la propria ossatura. centrale di difesa, mediano e centravanti: lo scheletro di squadra è stato ...

Milan-Genoa - il retroscena : Gattuso avrebbe voluto recuperare la partita in settimana : Rino Gattuso non sta più nella pelle. Il tecnico del Milan sembra smanioso di voler iniziare la nuova stagione, come testimonia il curioso retroscena riportato dal Corriere della Sera. Secondo il quotidiano milanese, infatti, l’allenatore calabrese avrebbe voluto recuperare subito la partita contro il Genoa, rinviata a causa della tragedia che ha coinvolto il capoluogo ligure, con il crollo del ponte Morandi. Milan-Genoa rinviata al 31 ...

Napoli-Milan - Calhanoglu non ci sarà : Gattuso pensa alla mossa a sorpresa : Hakan Calhanoglu dovrà attendere ancora per il suo debutto stagionale. Il numero 10 del Milan non sarà a disposizione di mister Gattuso per la sfida contro il Napoli. Dopo il rinvio del match contro il Genoa, infatti, il centrocampista offensivo turco sconterà il suo turno di squalifica contro la squadra allenata da Ancelotti. Calhanoglu out contro il Napoli: Castillejo buttato nella mischia da Gattuso? Assenza pesante, dunque, per il tecnico ...

Milan - Gattuso stregato da Bakayoko : c'è un retroscena sul Monaco : Un'operazione onerosa da 5 milioni di prestito con il riscatto fissato a 35 fa capire bene quali sono le intenzioni e le aspettative che tutto il mondo Milan ha nei confronti del classe 1994. Con ...

De Laurentiis : 'Milan? Spaventa più Gattuso dei nuovi acquisti' : NEWS MILAN Aurelio De Laurentiis torna a parlare ai microfoni de La Gazzetta dello Sport . Il patron del Napoli trova sempre il modo di far parlare di sé con le proprie dichiarazioni. Quando all'imprenditore partenopeo viene domandato delle avversarie della squadra di Carlo ...

Formazione Milan 2018-19 - Gattuso non ha solo Higuain : in attesa di Bakayoko e Castillejo : Formazione Milan 2018-2019 che, a quanto pare, rischia di essere sensibilmente più competitiva rispetto a quella della stagione precedente. E' questo il sunto dei giudizi di tanti operatori di mercato che stanno constatando quanto il mercato di Leonardo sia destinato a regalare sensibili miglioramenti alla cifra tecnica del gruppo. Per avere contezza di ciò basta soffermarsi su un dato di fatto. A lungo, infatti, nella passata stagione si è ...

Thiago Silva : 'Tifo Milan da lontano. Tutto più facile con Maldini e Leonardo - Gattuso...' : Ha recentemente chiuso al ritorno in rossonero, ma Thiago Silva ha sempre il Milan nel cuore. Intervistato da Sky Sport , il difensore del PSG commenta l'ingresso in società di Leonardo e Paolo Maldini : 'Leonardo e Maldini sono i campioni di cui aveva bisogno il club, dopo aver cambiato tutta la società era ...

Real Madrid-Milan - probabili formazioni : Gattuso schiera l’undici anti-Genoa : Prove generali per il Milan di Rino Gattuso, che questa sera sfiderà il Real Madrid nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. La sfida tra spagnoli e rossoneri sarà valida per l’assegnazione del ‘Trofeo Santiago Bernabeu’, che il club meneghino ha già vinto in due occasioni (1988 e 1990). Il calcio d’inizio del match è fissato alle ore 21 (clicca qui per sapere dove vedere la ...