Milan | come si integra Bakayoko

Elliott punta a Gazidis come ad del Milan : Un'offerta da 3,6 milioni di sterline. Sarebbe questa la nuova proposta del Milan a Ivan Gazidis, direttore esecutivo dell'Arsenal, individuato da Elliott per il ruolo di amministratore delegato. ...

Rino Gattuso - il terrore al Milan dopo la sconfitta dell'Inter : come si preparano contro il Napoli : Tra le mura di Milanello si respira un'aria non più di tanto fresca specialmente dopo la sconfitta inaspettata dell' Inter contro il Sassuolo . Chi più ne è rimasto sorpreso è l'allenatore del Milan ...

Milano - Gallerie d'Italia : la mostra 'Arte come rivelazione' chiude con numeri da record : ... che dall'apertura del 16 maggio fino al 19 agosto hanno potuto ammirare una selezione di 74 opere della collezione Agrati, una delle più rilevanti raccolte private al mondo di arte contemporanea, ...

Napoli-Milan - seconda giornata Serie A : quando si gioca - orario e come vederla in tv e streaming : Sabato 25 agosto alle ore 20.30 scenderanno in campo per l’anticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 Napoli e Milan. Lo stadio San Paolo è pronto per essere teatro di una sfida molto interessante tra partenopei e rossoneri. Gli uomini di Carlo Ancelotti sono reduci dal successo all’esordio nella difficile trasferta di Roma contro la Lazio e davanti al loro pubblico vogliono centrare il bersaglio ...

Invernizzi : «La Milano-Meda non è come Genova. I ponti sono sicuri» : «Non dormirò sonni tranquilli finché la vicenda non sarà chiusa, ma non sono un incosciente: i ponti della Milano-Meda sono sicuri, qui non succederà come a Genova». Roberto Invernizzi, 48 anni, ...

Milan-Milinkovic-Savic - si può fare davvero? Ecco come sarebbe strutturata l’offerta alla Lazio : Milinkovic-Savic interessa al Milan, con il neo dirigente Leonardo pronto all’assalto con un’offerta super che accontenterebbe la richiesta della Lazio Il Milan sogna Milinkovic-Savic. Che Leonardo abbia intenzione di andare all’assalto del centrocampista serbo della Lazio, non è certo più un mistero. E’ ben noto che il dirigente rossonero stia preparando un’offerta super da sottoporre al presidente Lotito, ...

Milan - Kakà svela : 'Aperto a capire come funziona il ruolo di ds. Rapporto stretto con Leonardo e Maldini' : La mia priorità è ancora di stare con i miei figli in Brasile, ma la porte sono aperte ad avvicinarsi e vedere come funziona il mondo di un direttore sportivo. Non devo rimanere fisicamente in Italia ...

Trofeo Santiago Bernabéu - Real Madrid vs Milan : come e dove vedere l'amichevole di lusso : come ogni anno il Real Madrid sfida le grandi d'Europa per celebrare il suo storico presidente scomparso nel 1978.

Come vedere Real Madrid-Milan - in tv o in streaming : È la partita che assegnerà il trofeo Bernabeu, e sarà anche la prima di Higuain al Milan The post Come vedere Real Madrid-Milan, in tv o in streaming appeared first on Il Post.

Milan - Sorbone resta nel club come Chief Operations Officer : Alessandro Sorbone resta al Milan. Il manager torinese, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, rimane nei quadri dirigenziali del club di via Aldo Rossi in qualità di Chief Operations Officer, incarico che aveva assunto nel giugno 2017. Sorbone, scelto dall’ex ad Marco Fassone, allontanato da Elliott, continuerà a occuparsi dello stadio. A tal proposito la nuova proprietà rossonera, come scrive il ‘Corriere della ...

Piazzale Loreto - Sala : "Legge Mancino trattata come un orpello - Milano si ribelli" : Il sindaco alla commemorazione dell'eccidio: "Viviamo un momento drammatico, dobbiamo impegnarci di più perché l'antifascismo non può essere un rituale"

Milan - Gattuso : "Abbiamo bisogno di gente come Leonardo e Maldini" : Belle parole del tecnico rossonero per i due nuovi dirigenti che intanto sono già all'opera per blindare Cutrone